سانسور عجیب مهران مدیری در سریال جدیدش
به گزارش تابناک به نقل از برترینها، در این سکانس، نظریه فروید، به نام ایوان پاولف مطرح میشود؛ موضوعی که باعث شده برخی مخاطبان و بهویژه روانشناسان نسبت به آن واکنش نشان دهند. هنوز مشخص نیست این اتفاق سانسور آگاهانه نام فروید بوده یا یک سوتی محتوایی در سریال، اما بازنشر این بخش در فضای مجازی باعث انتقاد و بحثهایی در میان فعالان حوزه روانشناسی شده است.
مانا توانا، درمانگر درباره سانسور نام فروید در این سکانس نوشت: به جوابهای حسن معجونی و اینکه چرا یک درمانگر نباید سه لایه شخصیت را که دانشجویان روانشناسی در ترم یک کارشناسی میخوانند و از اصلی ترین مفاهیم این رشته است را نداند و اینکه مهران مدیری از عمد در سریال جدیدش یعنی «شیش ماهه» تفـنگ طنز و انتقادش را به سمت جامعه درمانگری گرفته و به واسطه نشان دادن خلافهای اخلاقی و حرفهای که درمانگر داستان با بازی حسن معجونی انجام میدهد سعی دارد اشتباهات یکسری از درمانگران را به طنز بیان کند کاری ندارم چون خود قبول دارم در حیطه سلامت روان هم مانند مشاغل دیگر اشتباهات و خلافهایی انجام میگیرد که نشان دادنشان به طنز نه تنها اشکالی ندارد بلکه میتواند درس عبرت باشد برای درمانگران تازه کار و حتی الگویی برای مراجعان که بتوانند درمانگر حرفه ای را از غیر حرفهای تشخیص دهند.
مسئله مهم اینجاست که چرا نام «فروید» را حذف کردند و نظریه او را به نام پاولوف معرفی کردند؟! فروید مهم ترین شخصیت در حیطه روانشناسی و روان پزشکی است و وقتی سریالی با تم روانشناسی ساخته میشود خیلی جای سوال دارد که چرا اسم اصلیترین شخصیت در این زمینه را نمیبرند و نظریه او را با نام یک نفر دیگر بیان میکند؟!