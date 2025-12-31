افشاگری درباره پشت پرده حمله به اقامتگاه پوتین

«نیکولای آزاروف» نخست‌وزیر سابق اوکراین روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تاس» تصریح کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین و تیم او بدون دریافت دستور مستقیم و حمایت حامیان خارجی‌شان هرگز جزئت حمله به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه را نداشتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آزاروف گفت: «آن‌ها مستقل نیستند. آن‌ها عروسک‌هایی در دست آمریکایی‌ها یا حتی اکنون بیش از هر چیز در دست اروپایی‌ها، به‌ویژه انگلیسی‌ها هستند. من هرگز باور نمی‌کنم که زلنسکی و اطرافیانش بدون دریافت دستور مستقیم جرئت کرده باشند چنین تعداد زیادی پهپاد را به سمت یک اقامتگاه دولتی بفرستند.»

وی تاکید کرد که هدف به‌صورت کاملا حساب‌شده انتخاب شده بود. آزاروف گفت: «این یک مکان یا منطقه تصادفی نبود. به بیان دیگر، کل این عملیات از پیش به‌طور کامل طراحی شده بود.»

نخست‌وزیر سابق اوکراین همچنین مدعی شد اظهارات زلنسکی در پیام کریسمسی‌اش نشان می‌دهد که وی در آن زمان از تدارکات این حمله آگاه بوده است.

آزاروف گفت: «من از پیام تبریک کریسمس او شوکه شدم که در آن، بخشی کاملا نفرت‌انگیز درباره رهبری روسیه وجود داشت. این نشان می‌دهد که او در آن زمان از آماده‌سازی چنین عملیاتی خبر داشته است. او اکنون تلاش می‌کند خود را از این حمله کنار بکشد اما این چیزی جز یاوه‌گویی رقت‌انگیز نیست.»

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با استفاده از ۹۱ پهپاد بدون سرنشین، حمله‌ای تروریستی به اقامتگاه پوتین در منطقه نووگورود انجام داده است. به گفته لاوروف، تمامی پهپادها توسط سامانه‌های پدافند هوایی منهدم شدند و هیچ گزارشی از تلفات یا خسارت وجود ندارد. این دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد که این اقدام کی‌یف در بحبوحه مذاکرات فشرده برای حل‌وفصل بحران اوکراین انجام شده است.

در همین حال، «یوری اوشاکوف» دستیار کاخ کرملین گفت که پوتین در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، توجه او را به این حمله کی‌یف جلب کرده است؛ حمله‌ای که «تقریبا بلافاصله» پس از گفت‌وگوهای آمریکا و اوکراین در مارالاگو رخ داد و هشدار داد که این اقدام «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

رهبر روسیه همچنین به ترامپ گفت که موضع مسکو در مذاکرات مربوط به حل‌وفصل این درگیری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.