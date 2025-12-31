میلی صفحه خبر لوگو بالا
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در کشورهای جهان

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهدید یک کشور عضو سازمان ملل متحد از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از رژیم اسرائیل را نشانه‌ای از استاندارد دوگانه و تضعیف جدی رژیم منع اشاعه دانست و تأکید کرد که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم اسرائیل به‌عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در غرب آسیا، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌طور جدی به خطر انداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۰۳
| |
3490 بازدید
|
۳
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در کشورهای جهان

به گزارش تابناک به نقل از وزارت اموزر خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نامه‌ای خطاب به وزرای امور خارجه کشورها، تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توصیف کرد و خواستار محکومیت صریح و قاطع این اظهارات تحریک‌آمیز از سوی همگان شد.

وزیر امور خارجه در این نامه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، تصریح کرد تهدید به استفاده از زور علیه ایران، نقض آشکار  منشور ملل متحد است که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت‌ها را منع کرده است.

وزیر امور خارجه با یادآوری هجمه نظامی مشترک ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، تأکید کرد که تهدیدهای اخیر بیانگر سوء نیت آشکار آمریکا در رلستای تداوم یک روند غیرقانونی و تجاوزکارانه است که عواقب و پیامدهای آن بر عهده آمریکا  خواهد بود.

عراقچی همچنین با اشاره به اعتراف رسمی رئیس‌جمهور آمریکا به نقش مستقیم این کشور در حملات ژوئن ۲۰۲۵ علیه شهروندان ایرانی، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی مصداق بارز نقض فاحش حقوق بین‌الملل بوده و مستلزم مسئولیت کیفری فردی مقامات ذی‌ربط آمریکایی است.

وی در بخش دیگری از این نامه، تهدید یک کشور عضو سازمان ملل متحد از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از رژیم اسرائیل را نشانه‌ای از استاندارد دوگانه و تضعیف جدی رژیم منع اشاعه دانست و تأکید کرد که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم اسرائیل به‌عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در غرب آسیا، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌طور جدی به خطر انداخته است.

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک سکوت در برابر چنین تهدیدها و اقدامات غیرقانونی، تأکید کرد که ایجاد فضای مصونیت از مجازات، آمریکا و رژیم اسرائیل را در ادامه رفتارهای تجاوزکارانه جسورتر کرده و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود.

عراقچی در پایان ضمن تأکید بر حق ذاتی و غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد.

لازم به ذکر است وزارت امور خارجه همچنین در دو مکاتبه جداگانه دیگر مراتب اعتراض شدید کشورمان به اظهارات تحریک‌آمیز و تهدیدهای غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا را به دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت ملل متحد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس نمود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
احمد
|
Norway
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
4
پاسخ
عجز و لابه موثر نیست بلکه باید شجاعانه رو در رو با امریکا نشست و نظرات خود را اعلام نمایید به قول معروف مرگ یکبار و شیون یکبار
ناشناس
|
Sweden
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
1
پاسخ
جسارتا پاکستان هم غرب آسیاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
7
پاسخ
عموجان پاشو به جای اینکه بشینی تو دفترت نامه بزنی، برو مذاکره کن از حقوق ملت دفاع و تحریم ها رو برطرف کن. اون هم نامه هایی که کسی بازش هم نمیکنه
