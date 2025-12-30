رانش هولناک زمین در جاده خوزستان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اثر رانش زمین در محور ارتباطی ایذه–دزپارت، یک دستگاه کامیون ایسوز از مسیر خارج و به دره سقوط کرد.

در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در روز‌های اخیر، محور ارتباطی ایذه دزپارت دچار رانش زمین و تخریب بخش‌هایی از بدنه جاده شد.

شدت جریان سیلاب باعث سست شدن خاک و ریزش حاشیه جاده شده و ایمنی تردد در این مسیر اصلی را با خطر جدی مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در برخی نقاط عرض جاده کاهش یافته و احتمال ریزش مجدد وجود دارد که این موضوع تهدیدی جدی برای خودرو‌های عبوری، به‌ویژه وسایل نقلیه سنگین، محسوب می‌شود.