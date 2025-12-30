رانش هولناک زمین در جاده خوزستان + عکس
رانش زمین در جادۀ ایذه-دزپارتِ خوزستان باعث سقوط یک کامیون به دره شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۰۱| |
2090 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اثر رانش زمین در محور ارتباطی ایذه–دزپارت، یک دستگاه کامیون ایسوز از مسیر خارج و به دره سقوط کرد.
در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در روزهای اخیر، محور ارتباطی ایذه دزپارت دچار رانش زمین و تخریب بخشهایی از بدنه جاده شد.
شدت جریان سیلاب باعث سست شدن خاک و ریزش حاشیه جاده شده و ایمنی تردد در این مسیر اصلی را با خطر جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، در برخی نقاط عرض جاده کاهش یافته و احتمال ریزش مجدد وجود دارد که این موضوع تهدیدی جدی برای خودروهای عبوری، بهویژه وسایل نقلیه سنگین، محسوب میشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟