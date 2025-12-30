وزیر اقتصاد: تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده
به گزارش تابناک، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیهای اخیر بازار و موضوع تثبیت نرخ ارز از سوی اصناف مختلف اظهار کرد: برای ثباتبخشی به بازار ارز شبانهروز تلاش میکنیم؛ خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و مصوبهای ۱۷ بندی در دستور کار قرار دارد که بخشی از اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: یکی از محورهای این مصوبه، بازگرداندن ارز شرکتهایی است که تاکنون ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. فرآیند بازگشت آنها در حال انجام است که میتواند به ثبات و آرامش بازار ارز کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به اعداد و ارقامی که در مورد ارزهای بازنگشته به کشور میگویند گفت: متأسفانه اعداد و ارقام نادرستی از سوی افرادی که اشراف کافی به مسائل ارزی ندارند در فضای عمومی منتشر شده است. این ارقام صحیح نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.
مرد حسابی اگر این راه کارها وجود داشته چرا تا الان انجام نداده اید؟ مردم را چی فرض کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟