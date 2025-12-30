میلی صفحه خبر لوگو بالا
وزیر اقتصاد: تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده است، گفت: در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی، تصمیمات مهمی برای بازگشت ارز شرکت‌ها و بهبود ثبات بازار اتخاذ شده که بخشی از آن‌ها وارد فاز اجرایی شده است.
وزیر اقتصاد: تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده

به گزارش تابناک، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های اخیر بازار و موضوع تثبیت نرخ ارز از سوی اصناف مختلف اظهار کرد: برای ثبات‌بخشی به بازار ارز شبانه‌روز تلاش می‌کنیم؛ خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و مصوبه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار دارد که بخشی از اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: یکی از محورهای این مصوبه، بازگرداندن ارز شرکت‌هایی است که تاکنون ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. فرآیند بازگشت آن‌ها در حال انجام است که می‌تواند به ثبات و آرامش بازار ارز کمک کند.

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به اعداد و ارقامی که در مورد ارزهای بازنگشته به کشور می‌گویند گفت: متأسفانه اعداد و ارقام نادرستی از سوی افرادی که اشراف کافی به مسائل ارزی ندارند در فضای عمومی منتشر شده است. این ارقام صحیح نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
5
پاسخ
با درود
مرد حسابی اگر این راه کارها وجود داشته چرا تا الان انجام نداده اید؟ مردم را چی فرض کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
5
پاسخ
کمی زود اقدام نکرده اید جناب؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
4
پاسخ
دلار الان ۱۳۹۷۵۰ هست . ببینیم تصمیمات مشعشع و وزین و هوشمندانه شما نتیجه اش چه خواهد بود دو روز دیگه.
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
خلاصه اینه که تمام قیمتها تک نرخی و 140 هزار تومن بشود تا بلکه بتوانیم تا عید تثبیتی داشته باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
با بالا بردن قیمت ارز حالا میخواهید ارزهای خارج مانده را وارد کنید و به قیمت بالا به فروش برسانید.بیچاره مردم ایران.
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
5
پاسخ
شماها اگه چیزی بلد بودین و سواد داشتین که دلار ۱۴۰ هزار تومن نمیشد
Iman
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
ازین تصمیمات خوبتون زیاد دیدیم ولی اخرش بجای بهتر شدن گند زدید به اقتصاد و معیشت مردم ...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
تا الان کجا بودین ؟
