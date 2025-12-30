واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه گفت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است.

به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است

وی افزود: ضعف مدیریتی در این راستا مصداق خدشه به امنیت ملی است.