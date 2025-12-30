میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه گفت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است.
به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است

وی افزود: ضعف مدیریتی در این راستا مصداق خدشه به امنیت ملی است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Sweden
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
11
پاسخ
چقدر دموکرات ! احسنت!
ص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
10
پاسخ
درود برشما
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
10
پاسخ
بحق حرفت درست آخه تو ودیگران چیکارهستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
15
پاسخ
شما حتی نظرات مردم را نمیذارید
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
13
پاسخ
چه عجب نگفت تقصیر پزشکیان است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
16
پاسخ
بعداز اینکه ملت از گشنگی و مشکلات مردند شماها به مدیریت خودتان شک خواهید کرد آنهم موقتی
رسول رسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
8
پاسخ
احسنت 🌷🌷🌷
۶۶
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
8
پاسخ
جلو گرانی وبی بند باری را بگیر مردعزتمند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
17
پاسخ
و همچنان مجلس در خواب!!! 😴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
23
پاسخ
اگر تونستین جلوی رانت و هرج و مرج بانکها و خودروسازان را بگیرین خیلی سریع فساد ریشه کن میشه و اقتصاد رونق میگیره
tabnak.ir/005ew1
