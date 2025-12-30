واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه گفت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۹۷| |
57232 بازدید
به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی گروهی از مردم و کسبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطالبات معیشتی مردم کاملا به حق است
وی افزود: ضعف مدیریتی در این راستا مصداق خدشه به امنیت ملی است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
بعداز اینکه ملت از گشنگی و مشکلات مردند شماها به مدیریت خودتان شک خواهید کرد آنهم موقتی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟