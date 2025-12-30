واکنش روسیه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به ادعاها و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت چنین رویکرد غیرمسئولانهای تاثیر مخربی بر عدم اشاعه هستهای دارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۹۴| |
41205 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سهشنبه با انتشار بیانیهای عنوان کرد: «روسیه از افراد تندرو میخواهد از تشدید تنشها در ایران خودداری کنند.»
بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ما از افراد بیپروا و تندرو میخواهیم که به زیانبار بودن کامل مسیر مخرب خود پی ببرند و از تشدید تنشها پیرامون ایران و برنامه هستهای آن خودداری کنند.»
زاخارووا افزود: «ما از آنها میخواهیم اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیتهای راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران شد، تکرار نکنند.»
او تصریح کرد: «تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران تاثیر مخربی بر رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای دارد.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
زیاد دلتون ب امید پوتین صابون نزنید روسیه هرگز متعهد راهبردی برای ایران و هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود حتی کره شمالی و بلاروس را هم ب موقع نیاز میفروشد پس فریب پوتین را نخورید اگر راست میگفت سلاح میداد .
بزرگترین و مهمترین دشمن ملت ایران همین روسها هستند که نان ملت ایران را گروگان گرفته اند
ما منتظر غلطی از صهیونیستها هستیم تا دنیا را سر آنها خراب کنیم و از نقشه محوشان سازیم
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟