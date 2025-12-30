واکنش روسیه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به ادعاها و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت چنین رویکرد غیرمسئولانه‌ای تاثیر مخربی بر عدم اشاعه هسته‌ای دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «روسیه از افراد تندرو می‌خواهد از تشدید تنش‌ها در ایران خودداری کنند.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ما از افراد بی‌پروا و تندرو می‌خواهیم که به زیان‌بار بودن کامل مسیر مخرب خود پی ببرند و از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن خودداری کنند.»

زاخارووا افزود: «ما از آنها می‌خواهیم اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد، تکرار نکنند.»

او تصریح کرد: «تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران تاثیر مخربی بر رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای دارد.»