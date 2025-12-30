میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش روسیه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به ادعاها و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت چنین رویکرد غیرمسئولانه‌ای تاثیر مخربی بر عدم اشاعه هسته‌ای دارد.
واکنش روسیه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «روسیه از افراد تندرو می‌خواهد از تشدید تنش‌ها در ایران خودداری کنند.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ما از افراد بی‌پروا و تندرو می‌خواهیم که به زیان‌بار بودن کامل مسیر مخرب خود پی ببرند و از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن خودداری کنند.»

زاخارووا افزود: «ما از آنها می‌خواهیم اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد، تکرار نکنند.»

او تصریح کرد: «تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران تاثیر مخربی بر رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای دارد.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
3
پاسخ
وای خدای من
چه تهدید بزرگی
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
1
پاسخ
این سری انکار نقش عملیات فریب رو دادن به روسیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
2
پاسخ
کثافت تو خودت اسراییلی کثیفتری هستی و غارتگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
4
پاسخ
زیاد دلتون ب امید پوتین صابون نزنید روسیه هرگز متعهد راهبردی برای ایران و هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود حتی کره شمالی و بلاروس را هم ب موقع نیاز میفروشد پس فریب پوتین را نخورید اگر راست می‌گفت سلاح میداد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
4
پاسخ
بزرگترین و مهمترین دشمن ملت ایران همین روس‌ها هستند که نان ملت ایران را گروگان گرفته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
2
پاسخ
ایناربایداسقاطیل رو ازکره زمین محو کنیم بایدهمینکاروبکنیم
بنده خدا
|
Canada
|
۰۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
1
پاسخ
شما سرتون تو کار کشور خودتون باشه کاسه داغ تر از آش نباشید
حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
2
پاسخ
ما منتظر غلطی از صهیونیستها هستیم تا دنیا را سر آنها خراب کنیم و از نقشه محوشان سازیم
عقاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
3
پاسخ
ترامپ آحمق آخرَ ّا طنآب پو سیده نتانئآهوّرهته ّه ته چآهخواهذذ افتاد
