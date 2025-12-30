ابهام در اجرای طرح ترافیک فردا در تهران
بنا بر اطلاع جدید طرح ترافیک در روز چهارشنبه اجرا خواهد شد.
به گزارش تابناک، در حالی که برخی اخبار از لغو طرح ترافیک در روز چهارشنبه حکایت داشته است، این طرح طبق روال اجرا خواهد شد.
به گفتهی سخنگوی شهرداری تهران، طرح ترافیک در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه برقرار است و رانندگان باید مقررات مربوطه را رعایت کنند.
این در حالی است که ساعتی پیش، آرش رسا ایزدی، معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرح ترافیک فردا در تهران اجرا نمیشود.
بنا بر این گزارش، ناهماهنگی در اطلاع رسانی درست و به موقع درباره شیوه اجرایی طرح ترافیک مسبوق به سابقه بوده به طوری که این موضوع موجب سردرگمی مردم شده و هزینههای گزافی بر ایشان تحمیل کرده است.
