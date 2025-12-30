برخورد زنجیره‌ای یک کامیونت بادسان، یدک‌کش، نیسان وانت و خودرو پراید در آزادراه قزوین–رشت (لاین شمالی)، روبه‌روی روستای قزل‌دره رخ داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ورود غیرقانونی کامیونت به مسیر و خواب‌آلودگی راننده از عوامل اصلی وقوع این حادثه عنوان شده است متأسفانه این سانحه ۲ کشته بر جای گذاشت.