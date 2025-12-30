میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در آزادراه قزوین–رشت

برخورد زنجیره‌ای یک کامیونت بادسان، یدک‌کش، نیسان وانت و خودرو پراید در آزادراه قزوین–رشت (لاین شمالی)، روبه‌روی روستای قزل‌دره رخ داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۹۰
| |
3727 بازدید
تصادف زنجیره‌ای مرگبار در آزادراه قزوین–رشت

به گزارش تابناک، برخورد زنجیره‌ای یک کامیونت بادسان، یدک‌کش، نیسان وانت و خودرو پراید در آزادراه قزوین–رشت (لاین شمالی)، روبه‌روی روستای قزل‌دره رخ داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ورود غیرقانونی کامیونت به مسیر و خواب‌آلودگی راننده از عوامل اصلی وقوع این حادثه عنوان شده است متأسفانه این سانحه ۲ کشته بر جای گذاشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آزادراه قزوین تصادف تصادف زنجیره ای کشته و زخمی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات حادثه انحراف اتوبوس در جاده رفسنجان کرمان
تصادف شدید و مرگبار پژو ۲۰۶ در جاده دماوند
تصادف سنگین ۳ خودرو در جاده فیروزکوه
تصادف و واژگونی دو اتوبوس در محور زاهدان ـ بم
۴۲ کشته و زخمی در پی واژگونی اتوبوس
تصادف زنجیره‌ای خونین در آزادراه کاشان - نطنز
تصادف زنجیره‌ای در اردبیل با ۲ کشته و سه مصدوم
تصادف زنجیره ای تریلی در سبزوار با ۱۳ کشته
تصادف زنجیره‌ای در محور قزوین با ۲۱ مصدوم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۶ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005evu
tabnak.ir/005evu