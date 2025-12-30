تصادف زنجیرهای مرگبار در آزادراه قزوین–رشت
برخورد زنجیرهای یک کامیونت بادسان، یدککش، نیسان وانت و خودرو پراید در آزادراه قزوین–رشت (لاین شمالی)، روبهروی روستای قزلدره رخ داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۹۰| |
3727 بازدید
به گزارش تابناک، برخورد زنجیرهای یک کامیونت بادسان، یدککش، نیسان وانت و خودرو پراید در آزادراه قزوین–رشت (لاین شمالی)، روبهروی روستای قزلدره رخ داد.
بر اساس گزارشهای اولیه، ورود غیرقانونی کامیونت به مسیر و خوابآلودگی راننده از عوامل اصلی وقوع این حادثه عنوان شده است متأسفانه این سانحه ۲ کشته بر جای گذاشت.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟