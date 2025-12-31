حواشی رقم خورده در ماراتن کیش و ایرادهایی که از سوی برخی‌ها به پوشش شرکت کنندگان وارد شد، مسابقه نیمه ماراتن کیش را قربانی کرده و مسئولان مربوطه با بلاتکلیف نگه‌داشتن ماجرا و بدون اعلام رسمی، می‌خواهند مقابل برگزاری چنین رویدادی را بگیرند.

انتشار خبر لغو مسابقه نیمه‌ماراتن خلیج فارس به میزبانی جزیره کیش، در رسانه‌های محلی و غیررسمی، بدون هرگونه ابلاغ مکتوب، به بلاتکلیفی این رویداد دامن زده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از جنجال‌هایی که با برگزاری مسابقه دوی ماراتن کیش ایجاد و برای تعدادی از مسئولان برگزاری، اسپانسری یا جزیره کیش پرونده تشکیل شد، گروه دیگری که از پیش برای برگزاری مسابقه‌ای در این جزیره با عنوان «نیمه ماراتن خلیج فارس» برنامه‌ریزی کرده بودند، مجبور به لغو این مسابقه شدند.

این رویداد قرار بود ۲۷ دی ماه با جایزه‌ای بی‌سابقه دو میلیارد تومانی برگزار شود؛ مسئولان برگزاری آن هم برنامه‌ریزی کرده بودند تا بتوانند با رعایت استانداردها چنین رویدادی را در تقویم بین‌المللی دوومیدانی برجسته کنند، اما در سایه‌ی ابهام و نبود پاسخ رسمی، فعلاً متوقف شده است. یعنی مسابقه‌ای که هنوز به خط استارت نرسیده، با جنجال‌های بی دلیل و بدون اعلام رسمی لغو شد تا بیش از دو هزار شرکت‌کننده در بلاتکلیفی کامل رها شوند.

برگزاری مجدد یا عدم برگزاری قطعی رویداد نیمه ماراتن خلیج فارس اکنون به دلیل چالش‌های اداری و نبود پاسخ‌گویی رسمی نهاد‌های ذی‌ربط در جزیره کیش، در گرداب ابهام و سکوت مسئولان گرفتار شده است. این مسابقه با هدف توسعه ورزش همگانی، ارتقای جایگاه مسابقات دو‌ی شهری و تقویت گردشگری ورزشی طراحی شده و تلاش برای ثبت بین‌المللی مسیر، این رویداد را فراتر از یک رقابت معمولی قرار داده بود که اکنون به‌دلیل فقدان تصمیم‌گیری شفاف و اطلاع‌رسانی رسمی، با چالش جدی مواجه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برگزارکنندگان این رویداد، پیش از آغاز حواشی، تمامی گام‌های قانونی را برای استانداردسازی مسیر و ثبت بین‌المللی آن با دعوت از فدراسیون دوومیدانی انجام داده بودند. برگزارکنندگان می‌گویند تمامی الزامات قانونی برای برگزاری مسابقه را رعایت کرده‌اند که این روند، علاوه بر افزایش اعتبار مسابقه، امکان حضور دوندگان حرفه‌ای و خارجی را نیز فراهم می‌کرد. با این حال، هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری، فضایی پرتنش و آمیخته با شایعه بر این رویداد سایه انداخت.

در پی شکل‌گیری نگرانی‌ها، فعالان ورزش همگانی و برگزارکنندگان، کارزاری را با هدف مطالبه‌گری در جهت برگزاری مسابقات شهری نوشتند که عنوان آن «ثبات و امنیت در برگزاری مسابقات ماراتن، مطالبه‌ای به‌حق برای سلامت جامعه» است و رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان و همچنین دو معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش را مخاطب قرار دادند. در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش که به‌تنهایی اختیارات قانونی لازم برای تصمیم‌گیری درباره برگزاری این مسابقه را داشته‌اند، تاکنون پاسخ رسمی به مکاتبات برگزارکنندگان ارائه نکرده‌اند. در عین حال این سکوت در شرایطی ادامه دارد که ظاهراً مراجعات مکرر به وزارت ورزش و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز نتوانسته شفافیت لازم را به این پرونده بازگرداند.

پیگیری‌های خبرنگار ما از برگزار کنندگان نشان می‌دهد که برخی مدیران مرتبط، در پاسخ‌های غیررسمی، وجود مشکل برای برگزاری مسابقه را رد کرده‌اند؛ با این حال، از اعلام و ابلاغ رسمی این موضع خودداری می‌کنند. هم‌زمان، انتشار خبر لغو مسابقه در رسانه‌های محلی و غیررسمی، بدون هرگونه ابلاغ مکتوب، به بلاتکلیفی دامن زده است. این در حالی است که بیش از دو هزار شرکت‌کننده در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند؛ عددی که بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نام و به نقل از برگزارکنندگان اعلام شده است. شرکت‌کنندگانی که ماه‌ها تمرین کرده و هزینه‌های قابل‌توجهی برای سفر و حضور در این مسابقه متحمل شده‌اند.

آنچه در این پرونده رخ داده، محدود به نیمه‌ماراتن خلیج فارس نیست. در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از مسابقات دو شهری و رویداد‌های ورزشی همگانی در شهر‌های مختلف کشور دیده شده که با وجود دریافت مجوز‌های اولیه، در روز‌ها یا حتی ساعات پایانی، به‌دلیل تصمیم‌های شفاهی، فشار‌های بیرونی یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، متوقف یا لغو شده‌اند؛ تجربه‌هایی که پیامد مشترک آنها، تحمیل هزینه‌های مالی و اعتباری به برگزارکنندگان و تضعیف اعتماد عمومی بوده است.

در واکنش به این وضعیت، برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که این رویداد «متوقف» شده و نه «لغو». تصمیمی که به گفته آنها، با هدف جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق شرکت‌کنندگان و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده اتخاذ شده است. برگزارکنندگان تأکید دارند این توقف موقت، فرصتی برای فراهم شدن شرایط شفاف‌تر و امن‌تر جهت برگزاری مسابقه در آینده، چه در کیش و چه در مکانی مناسب‌تر، خواهد بود.

در همین رابطه، موعود توکلی، از مسئولان برگزاری مسابقه، با تأکید بر پیامد‌های انسانی و اجتماعی چنین تصمیم‌هایی می‌گوید: «در هر لغو یا توقف ناگهانی یک رویداد ورزشی، اولین و اصلی‌ترین آسیب متوجه مردم است؛ افرادی که با انگیزه، امید و ماه‌ها تمرین برای شرکت در مسابقه برنامه‌ریزی کرده‌اند و هزینه‌های قابل‌توجهی برای سفر، اقامت و آماده‌سازی پرداخت کرده‌اند. این خسارت‌ها واقعی بوده و کاملاً حق شرکت‌کنندگان است که نسبت به آن معترض باشند.»

به باور توکلی مسئله نگران‌کننده اینجاست که در چنین شرایطی، بار این نارضایتی و خشم عمومی معمولاً بر دوش برگزارکننده می‌افتد که به طور معمول بخش خصوصی است؛ در حالی که تصمیم به توقف یا عدم اعلام شفاف، خارج از اختیار برگزارکننده و از سکوت یا تعلل در شفافیت نهاد‌های دولتی ناشی می‌شود. وقتی دولت یا دستگاه‌های مسئول، بدون صدور ابلاغ رسمی و بدون پذیرش مسئولیت، مسیر برگزاری یک رویداد را مسدود می‌کنند، عملاً هم به اعتبار برگزارکننده ضربه می‌زنند و هم اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کنند.

این برگزار کننده در نهایت معتقد است؛ «اگر قرار باشد ورزش همگانی و رویداد‌های ملی توسعه پیدا کند، دولت باید مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد، شفاف پاسخ‌گو باشد و اجازه ندهد هزینه‌های مالی، روانی و اعتباری این تصمیم‌ها به مردم و برگزار کننده تحمیل شود. چون بزرگ‌ترین نگرانی ما همین، این است در نبود شفافیت، مردم متضرر شوند و هم برگزارکننده، بدون آنکه مسئول اصلی این وضعیت معرفی شود و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های ما و یکی از ریسک‌های جدی شرکت‌کنندگان چنین مسابقاتی است.»

انگار موضوع از این قرار است که حواشی رقم خورده در ماراتن کیش و ایرادهایی که از سوی برخی‌ها به پوشش شرکت کنندگان وارد شد، مسابقه نیمه ماراتن کیش را قربانی کرده و مسئولان مربوطه با بلاتکلیف نگه‌داشتن ماجرا و بدون اعلام رسمی، می‌خواهند مقابل برگزاری چنین رویدادی را بگیرند. آنچه تا به حال در ماجرای نیمه‌ماراتن ۱۴۰۴ کیش رخ داده، نمادی از بی‌ثباتی در برگزاری رویداد‌های بزرگ ورزشی در کشور است. وقتی رویدادی با مجوز‌های اولیه و جایزه‌ای میلیاردی، بدون اعلام رسمی و صرفاً در سایه شایعه متوقف می‌شود، بیش از هر چیز «اعتماد عمومی» آسیب می‌بیند. اگر ورزش همگانی و توریسم ورزشی در اولویت توسعه قرار دارند، تصمیم‌های سلیقه‌ای و سکوت‌های مصلحتی نباید تلاش بخش خصوصی و انگیزه هزاران ورزشکار را به بن‌بست بکشاند. جزیره کیش اکنون با یک پرسش جدی مواجه است؛ چرا این مسابقه نیمه ماراتن، در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی رسمی، متوقف شد؟