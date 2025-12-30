واکنش وزیر نفت به شایعه استعفایش
محسن پاکنژاد به شایعات مطرح شده درباره استعفایش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۸۲| |
485 بازدید
به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از ایسنا، محسن پاکنژاد وزیر نفت درباره شایعه استعفایش اظهار کرد: من خادم مردم هستم و خدمتگزاری به مردم افتخار من است بنابراین بحث استعفا کاملا منتفی است.
وی اظهار کرد: من در خدمت مردم عزیزمان کما فی السابق هستم تا از توان و بضاعتی که دارم برای حل مشکلات به کار گیرم و با توکل بر خدا مسائل را حل و فصل کنیم.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟