اختتامیه جشنواره «میم مثل مامان»؛ روایتی از مهر، خلاقیت و قدردانی از مقام مادر
به همت زیستبوم کودک و نوجوان انارستان، آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی–هنری «میم مثل مامان» روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در فضایی صمیمی و خانوادگی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت مقام والای مادر و تقویت پیوند عاطفی میان نسل کودک و نوجوان با خانواده، توانست مشارکت گستردهای از مخاطبان را به خود جلب کند.
جشنواره «میم مثل مامان» از ابتدای انتشار فراخوان، با استقبال چشمگیر خانوادهها و فرزندانشان همراه بود. در مجموع ۲۵۷ اثر ویدیویی از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسیهای اولیه، ۲۰۶ اثر واجد شرایط به مرحله رقابت راه یافتند. این آثار که با محوریت روایت احساسات، خاطرات و نگاه خلاقانه کودکان و نوجوانان نسبت به مادرانشان تولید شده بودند، طیفی متنوع از ایدهها، سبکهای روایی و بیانهای احساسی را در بر میگرفتند.
فرآیند داوری نهایی جشنواره در بازهای سهروزه و با دقت و حساسیت بالا انجام شد. داوری آثار بر عهده هیئتی متشکل از متخصصان حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و روانشناختی بود که هر یک با نگاه حرفهای خود، آثار را مورد ارزیابی قرار دادند.
اعضای هیئت داوران جشنواره عبارت بودند از:
استاد حسین تولایی، شاعر کودک و نوجوان؛
سرکار خانم عباسی، روانشناس بالینی؛
جناب آقای امیرحسین آقاجانی، کارشناس گرافیک؛
و جناب آقای سروش قهرمانیمنفرد، متخصص جلوههای ویژه در حوزه تصویر و سینما.
در داوری آثار، شاخصهایی همچون خلاقیت، صداقت در بیان احساسات، کیفیت روایت، تناسب محتوایی با اهداف جشنواره و تأثیرگذاری پیام مورد توجه قرار گرفت. این ترکیب متنوع از داوران، به جشنواره این امکان را داد تا آثار از زوایای مختلف هنری، محتوایی و روانشناختی بررسی شوند.
در کنار داوری تخصصی، بخش آرای مردمی نیز بهعنوان یکی از بخشهای جذاب جشنواره در نظر گرفته شده بود تا مخاطبان بتوانند در انتخاب آثار برتر نقشآفرینی کنند. با این حال، بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره و به دلیل بروز اختلال در فرآیند رأیگیری، تصمیم بر آن شد که انتخاب برگزیدگان این بخش بهصورت قرعهکشی انجام شود. این تصمیم با هدف حفظ عدالت، شفافیت و احترام به حقوق تمامی شرکتکنندگان اتخاذ شد و اسامی برگزیدگان نهایی این بخش نیز در ادامه خواهد آمد.
آیین اختتامیه جشنواره «میم مثل مامان» با حضور مدیریت و اعضای هیئتمدیره انارستان، جمعی از مدیران شرکت همراه اول، نمایندگان مرکز نوآوری لنسر و در جمع بیش از ۱۰۰ خانواده برگزار شد. این مراسم در سالن آمفیتئاتر ساختمان رونیکا پالاس برگزار گردید و فضایی گرم، صمیمی و سرشار از احساس را برای حاضران رقم زد.
مراسم اختتامیه با سخنرانی دبیر رویداد در حالی آغاز شد که ایشان در سخنان خود با اشاره به اهداف جشنواره، از مشارکت خانوادهها، کودکان و نوجوانان قدردانی کرده و جشنواره «میم مثل مامان» را تلاشی برای برجستهسازی نقش بیبدیل مادر در شکلگیری عاطفی و هویتی فرزندان دانستند. در ادامه، ایشان به استقبال گسترده از جشنواره و کیفیت بالای آثار ارسالی اشاره کردند و این موضوع را نشانهای از ظرفیت بالای تولید محتوای خانوادهمحور در میان نسل کودک و نوجوان برشمردند.
در جریان مراسم، برنامههای متنوع سرگرمی و شاد نیز برای حاضران تدارک دیده شده بود که با استقبال کودکان و خانوادهها همراه شد. این برنامهها، فضای اختتامیه را از یک مراسم صرفاً رسمی فراتر برد و آن را به یک گردهمایی خانوادگی خاطرهانگیز تبدیل کرد.
در بخش معرفی برگزیدگان نهایی جشنواره، اسامی نفرات برتر بخش مسابقه اصلی به شرح زیر اعلام شد:
نیکی شفیعی، برنده تلفن همراه؛
امیرحسین اشرف حسنآبادی، برنده تبلت؛
و مهراز رضاپور، برنده ساعت هوشمند.
همچنین در بخش قرعهکشی آرای مردمی، سید محمدمهدی میکاییل ترابی موفق به دریافت گوشی تلفن همراه و آرشا شجاع برنده تبلت شد. این بخش با هدف قدردانی از مشارکت مخاطبان و حفظ روحیه تعامل و همراهی خانوادهها در جشنواره طراحی شده بود.
در کنار جوایز اصلی، در مراسم اختتامیه هدایای ارزندهای نیز به قید قرعه به شرکتکنندگان حاضر در سالن اهدا شد. این بخش از برنامه، شور و هیجان ویژهای به مراسم بخشید و با استقبال گرم خانوادهها همراه بود.
در پایان مراسم، اهدای جوایز با حضور مدیرعامل محترم انارستان، انجام شد و آیین اختتامیه جشنواره «میم مثل مامان» با ثبت لحظاتی صمیمی و بهیادماندنی به کار خود پایان داد.
لازم به ذکر است جوایز برندگان بخش مسابقه و قرعهکشی آرای مردمی که به دلایل مختلف در مراسم اختتامیه حضور نداشتند محفوظ خواهد بود و انارستان بهزودی با برندگان تماس برقرار کرده و طریقه دریافت جوایز را به ایشان اعلام خواهد کرد.
جشنواره «میم مثل مامان» نمونهای موفق از رویدادهای فرهنگی-خانوادگی است که با تمرکز بر مفاهیم عمیق انسانی، بستری برای بروز خلاقیت کودکان و نوجوانان فراهم کرده و در عین حال، توجه خانوادهها را به اهمیت نقش مادر در زندگی فرزندان جلب نموده است. استقبال گسترده از این جشنواره نشان داد که پرداختن به موضوعات ریشهدار فرهنگی، همچنان میتواند مخاطبان زیادی را با خود همراه سازد.
زیستبوم کودک و نوجوان انارستان با برگزاری این رویداد، بار دیگر بر رویکرد خود در حمایت از تولید محتوای سالم، خلاقانه و خانوادهمحور تأکید کرد؛ رویکردی که میتواند زمینهساز شکلگیری جریانهای فرهنگی مثبت و ماندگار در حوزه کودک و نوجوان باشد.