واکنش وزیر نفت به شایعه استعفایش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محسن پاکنژاد وزیر نفت درباره شایعه استعفایش اظهار کرد: من خادم مردم هستم و خدمتگزاری به مردم افتخار من است بنابراین بحث استعفا کاملا منتفی است.

وی اظهار کرد: من در خدمت مردم عزیزمان کما فی السابق هستم تا از توان و بضاعتی که دارم برای حل مشکلات به کار گیرم و با توکل بر خدا مسائل را حل و فصل کنیم.