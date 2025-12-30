میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش وزیر نفت به شایعه استعفایش

محسن پاک‌نژاد به شایعات مطرح شده درباره استعفایش واکنش نشان داد.
واکنش وزیر نفت به شایعه استعفایش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محسن پاکنژاد وزیر نفت درباره شایعه استعفایش اظهار کرد: من خادم مردم هستم  و خدمتگزاری به مردم  افتخار من است بنابراین بحث استعفا کاملا منتفی است. 

وی اظهار کرد: من در خدمت مردم عزیزمان کما فی السابق هستم تا از توان و بضاعتی که دارم برای حل مشکلات به کار گیرم و با توکل بر خدا مسائل را حل و فصل کنیم.  

