حسن یزدانی در واکنش به مشکلات اقتصادی و اعتراضات به‌وجود آمده در کشور یک استوری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر

به گزارش تابناک، حسن‌ یزدانی قهرمان کشتی کشورمان در پی اعتراضات اخیر و وضعیت نابسامان مردم در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

کشتی یادم داده زمین خوردن عیب نیست

اما زیر فشار موندن و صدا در نیاوردن، سخته.

این روزها فشار زندگی روی دوش خیلی ها سنگینی می‌کنه؛

مردمی که مثل همیشه ایستادن.

اما خسته تر از همیشه‌ان

اعتراض و اعتصاب، دعوا با این خاکِ ارزشمند و عزیز نیست

نشانه‌ی دردی‌است که باید دیده شود.

ایران خانه ماست.

و خانه وقتی امن می‌ماند که صدای اهلش شنیده شود