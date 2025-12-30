میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر

حسن یزدانی در واکنش به مشکلات اقتصادی و اعتراضات به‌وجود آمده در کشور یک استوری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۷۱
| |
46319 بازدید
|
۱۶

واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر

به گزارش تابناک، حسن‌ یزدانی قهرمان کشتی کشورمان در پی اعتراضات اخیر و وضعیت نابسامان مردم در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

کشتی یادم داده زمین خوردن عیب نیست

اما زیر فشار موندن و صدا در نیاوردن، سخته.

این روزها فشار زندگی روی دوش خیلی ها سنگینی می‌کنه؛

مردمی که مثل همیشه ایستادن.

اما خسته تر از همیشه‌ان

اعتراض و اعتصاب، دعوا با این خاکِ ارزشمند و عزیز نیست 

نشانه‌ی دردی‌است که باید دیده شود.

ایران خانه ماست.

و خانه وقتی امن می‌ماند که صدای اهلش شنیده شود

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسن یزدانی کشتی گیر مشکلات اقتصادی اعتراضات تجمع
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به تجمعات اعتراضی
اعتراض کسبه بازار تهران در واکنش به نوسانات ارز
پایان تجمع جمعی از کسبه پاساژ علاءالدین
هشدار: سناریوی ناامنی جدید در راه است!
باید اعتراضات به حق مردم را شنید
اعتراض به‌حق مردم را باید شنید/ پاسخ به مطالبات، باید در سفره‌ها احساس شود
آقای پزشکیان آن مواعید که کردی مرود از یادت!
اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات
واکنش معاون وزیر کشور به اعتراضات در بازار تهران
تصاویر صداوسیما از تجمع امروز بازاریان تهران
معاون پزشکیان: باید موشک داشته باشیم
دستور پزشکیان درباره معیشت مردم
واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
17
پاسخ
درود بر تو مرد درود به شرافتت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
20
پاسخ
درود بر پهلوان
اص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
17
پاسخ
کاش کوش شنوایی وجود داشت.
متاسفانه مسئولین سالهای متمادی علاوه بر بی سوادی ، بی تدبیری، و سو مدیریت مقصر تمام مشکلات کشور هستند و با بر چسب اغتشاش و فتنه به موضوع نگاه نمی کردند.
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
11
پاسخ
بهتره از ما مردها بپرسی توان پرداخت یک سکه مهریه دارید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
4
پاسخ
چه عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
13
پاسخ
دمت گرم
صحبت منطقی، درست، سنجیده، قابل قبول
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
13
پاسخ
درود
به جمع پهلوانان خوش آمدی
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
7
پاسخ
چه عجب زبونت باز شد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
8
پاسخ
درود به شرفت پهلوان شیر شاه ایران.... ایران فقط ی شاه دار اینم حسن یزدانی...
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
13
پاسخ
ماشالله به جهان پهلوان که کنار مردم ایستادن را انتخاب کردی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۶ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005evb
tabnak.ir/005evb