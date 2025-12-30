واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر
حسن یزدانی در واکنش به مشکلات اقتصادی و اعتراضات بهوجود آمده در کشور یک استوری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گزارش تابناک، حسن یزدانی قهرمان کشتی کشورمان در پی اعتراضات اخیر و وضعیت نابسامان مردم در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
کشتی یادم داده زمین خوردن عیب نیست
اما زیر فشار موندن و صدا در نیاوردن، سخته.
این روزها فشار زندگی روی دوش خیلی ها سنگینی میکنه؛
مردمی که مثل همیشه ایستادن.
اما خسته تر از همیشهان
اعتراض و اعتصاب، دعوا با این خاکِ ارزشمند و عزیز نیست
نشانهی دردیاست که باید دیده شود.
ایران خانه ماست.
و خانه وقتی امن میماند که صدای اهلش شنیده شود
کاش کوش شنوایی وجود داشت.
متاسفانه مسئولین سالهای متمادی علاوه بر بی سوادی ، بی تدبیری، و سو مدیریت مقصر تمام مشکلات کشور هستند و با بر چسب اغتشاش و فتنه به موضوع نگاه نمی کردند.
درود به شرفت پهلوان شیر شاه ایران.... ایران فقط ی شاه دار اینم حسن یزدانی...
