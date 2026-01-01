ایکسپنگ G9؛ SUV برقی ای که میخواهد قواعد بازی را به هم بزند
به گزارش تابناک؛ایکسپنگ G9 بهعنوان یک SUV برقی چینی پا به عرصه گذاشته؛ خودرویی که نه میخواهد شبیه دیگران باشد و نه بهدنبال نقش مکمل. G9 آمده تا نشان دهد خودروسازی چین از فاز تقلید عبور کرده و حالا به مرحله طراحی، مهندسی و تعیین استاندارد رسیده است.وقتی برای اولینبار نام ایکسپنگ G9 مطرح شد، نگاهها ترکیبی از کنجکاوی و تردید بود. ذهن بسیاری هنوز درگیر این تصور قدیمی است که خودروهای چینی نهایتاً گزینههایی اقتصادی، با کیفیت متوسط و عمر محدود هستند. اما G9 دقیقاً روی همین پیشفرضها دست میگذارد و آنها را به چالش میکشد. این خودرو نهتنها یک SUV برقی است، بلکه تلاشی جدی برای تعریف یک تجربه کامل از «خودروی آینده» محسوب میشود؛ آیندهای که در آن سرعت شارژ، معماری الکتریکی، نرمافزار و هوش مصنوعی به اندازه موتور و شاسی اهمیت دارند.
از منظر فنی، مهمترین نقطه تمایز ایکسپنگ G9 استفاده از معماری ۸۰۰ ولت است؛ چیزی که تا همین چند سال پیش فقط در خودروهای بسیار گرانقیمت دیده میشد. این معماری بهصورت مستقیم روی یکی از بزرگترین دغدغههای خودروهای برقی یعنی زمان شارژ اثر میگذارد. در عمل، G9 میتواند در بازهای حدود ۲۰ دقیقه باتری خود را از ۱۰ تا ۸۰ درصد شارژ کند. این عدد فقط یک رکورد تبلیغاتی نیست؛ بلکه در استفاده واقعی، مفهوم سفر با خودروی برقی را متحول میکند. توقفهای طولانی کنار شارژرها، که همیشه پاشنه آشیل خودروهای الکتریکی بوده، در G9 به حداقل میرسد.
طراحی بدنه G9 دقیقاً همان چیزی است که از یک SUV مدرن انتظار میرود: بزرگ، عضلانی، اما حسابشده. خطوط بدنه ساده اما هدفمند هستند و تمرکز اصلی روی آیرودینامیک و کارایی گذاشته شده است. این خودرو از نظر ابعاد، در رده SUVهای بزرگ قرار میگیرد؛ طول و فاصله محوری قابلتوجه، فضای کابین جادار و صندوق عقب مناسب، آن را به گزینهای جدی برای استفاده خانوادگی و سفرهای طولانی تبدیل میکند. ارتفاع مناسب از سطح زمین هم باعث شده G9 در جادههای ناهموار یا مسیرهای خارجشهری، اعتمادبهنفس بیشتری نسبت به بسیاری از کراساوورهای برقی داشته باشد.
در بخش قوای محرکه، ایکسپنگ G9 با چند ترکیب مختلف عرضه میشود. نسخههای پایه به یک موتور الکتریکی مجهز هستند که قدرتی در محدوده بیش از ۳۰۰ اسب بخار تولید میکند. همین عدد برای یک SUV برقی خانوادگی کاملاً کافی است و شتاب صفر تا صد حدود ۶ ثانیهای را فراهم میکند؛ شتابی که در رانندگی روزمره نهتنها کم نمیآورد، بلکه حس چابکی و پاسخگویی سریع را به راننده منتقل میکند.
اما داستان در نسخههای دو موتوره و چهارچرخ محرک جدیتر میشود. در این مدلها، قدرت مجموع به بیش از ۵۰۰ اسب بخار میرسد و گشتاور آنقدر بالاست که شتابگیری خودرو را به سطح خودروهای اسپرت نزدیک میکند. صفر تا صد زیر ۴ ثانیه برای یک SUV بزرگ برقی، عددی است که پیام روشنی دارد: G9 فقط برای آرام رانندگی ساخته نشده، بلکه توانایی ارائه هیجان واقعی را هم دارد.
باتریهای مورد استفاده در G9 بسته به نسخه، ظرفیتهای متفاوتی دارند، اما در بهترین حالت برد حرکتی بالای ۵۰۰ کیلومتر را ارائه میکنند. این یعنی خودرویی که هم در شهر قابل اتکا است و هم در سفرهای بینشهری، بدون اضطراب دائمیِ تمامشدن شارژ. مدیریت حرارتی باتری، نقش مهمی در این موضوع دارد؛ سیستمی که دما را در شرایط مختلف کنترل میکند تا هم عمر باتری حفظ شود و هم عملکرد خودرو در هوای سرد یا گرم افت نکند.
یکی از بخشهایی که G9 را از بسیاری از رقبا متمایز میکند، نگاه نرمافزاری و هوشمند به خودرو است. اینجا دیگر فقط با یک وسیله نقلیه مکانیکی طرف نیستیم، بلکه با یک پلتفرم دیجیتال متحرک مواجهایم. سیستمهای کمکراننده پیشرفته، مجموعهای از رادارها، دوربینها و حتی لیدار را بهکار میگیرند تا خودرو بتواند محیط اطراف را بهصورت دقیق تحلیل کند. نتیجه این ترکیب، امکاناتی مانند کروز کنترل تطبیقی پیشرفته، حفظ خودرو بین خطوط، ترمز اضطراری هوشمند و کاهش خستگی راننده در مسیرهای طولانی است.
کابین G9 ادامه همان فلسفه آیندهنگرانهای است که در بدنه و شاسی دیده میشود. طراحی داخلی مینیمال اما لوکس است؛ نمایشگرهای بزرگ، حذف دکمههای اضافه، متریال باکیفیت و فضایی آرام که بیشتر شبیه یک اتاق نشیمن مدرن است تا کابین خودرو. صندلیها راحت و ارگونومیک هستند و برای سفرهای طولانی، پشتیبانی مناسبی از بدن ارائه میدهند. سکوت کابین، بهواسطه ماهیت الکتریکی خودرو و عایقبندی مناسب، تجربهای آرام و بیتنش ایجاد میکند.
از نظر رانندگی، G9 ترکیبی از نرمی و دقت است. تعلیق بهگونهای تنظیم شده که ضربات مسیر را بهخوبی جذب کند، بدون اینکه حس شناوری یا بیثباتی به راننده منتقل شود. فرمان دقیق، پاسخگویی سریع پدال گاز و توزیع هوشمند نیرو بین چرخها، باعث میشود این SUV بزرگ در پیچها هم رفتار قابل پیشبینی و مطمئنی داشته باشد.
با این حال، ایکسپنگ G9 بینقص نیست. وابستگی شدید این خودرو به زیرساخت شارژ سریع، در برخی بازارها میتواند محدودیت ایجاد کند. معماری ۸۰۰ ولت زمانی بهترین عملکرد خود را نشان میدهد که شبکه شارژ متناسب با آن در دسترس باشد. از سوی دیگر، برند ایکسپنگ هنوز برای بسیاری از مشتریان ناشناخته است و موضوع خدمات پس از فروش و پشتیبانی بلندمدت، بهویژه خارج از چین، همچنان یک پرسش مهم محسوب میشود.
با همه اینها، G9 را باید یکی از نشانههای جدی تغییر موازنه قدرت در صنعت خودرو دانست. خودرویی که نشان میدهد چین دیگر فقط تولیدکننده خودروهای اقتصادی نیست، بلکه میتواند در سطح فناوری، طراحی و مهندسی با بزرگان این صنعت رقابت کند. ایکسپنگ G9 بیش از آنکه یک محصول باشد، یک پیام است: پیام ورود نسل جدیدی از خودروهای برقی که نه در حاشیه، بلکه در متن رقابت جهانی ایستادهاند.
اگر بخواهیم G9 را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت این خودرو تلاش میکند مفهوم «SUV برقی لوکس» را بازتعریف کند؛ خودرویی که هم به منطق مهندسی پایبند است، هم به تجربه رانندگی، و هم به آیندهای که صنعت خودرو با شتاب به سمت آن حرکت میکند.