اصفهان هم تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه استان اصفهان به دلیل یخبندان و برودت هوا تعطیل اعلام شد.

به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به کاهش محسوس دما و ناترازی های حوزه تأمین انرژی در بخش گاز و برق، کارگروه اضطرار مدیریت بحران استان تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: در نشست امروز و با توجه به شرایط موجود و پیش رو مقررشد؛ ادارات، مؤسسات آموزش عالی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مراکز آموزشی استان تعطیل گردند و همچنان دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و فوریتی ومراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، امدادی و فوریتی ارائه خدمت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی‌ها ی گرامی در خواست نمود با رعایت اصول ایمنی بهداشتی در برابر موج سرما نسبت به تنظیم دمای وسایل گرمایشی ساختمانها بر روی دمای آسایش ۱۸ درجه سانتی گراد واستفاده بهینه از انرژی برق و گاز در روزهای جاری با کاهش حداقل ۲ درجه سانتی گراد دمای منزل کاهش مصارف برق در جهت تأمین پایدار گاز برای مشترکین همکاری نمایند.

شیشه فروش عنوان کرد: تمامی ادارات و اماکن دولتی موظف می‌باشند نسبت به خاموش نمودن سیستم‌های گرمایشی و موتور خانه‌ها در روزهای تعطیل اقدام نمایند.

وی افزود: از آحاد مشترکین خانگی و صنفی صمیمانه تقاضامندیم که در صرفه جویی حداکثری و رعایت اصول بهره وری در مصرف انرژی به منظور عبور از موج سرمای فعلی همکاری نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بمنظور ارائه خدمات فوریتی، ۴۷۰ تیم امدادرسان در بخش‌های گاز، برق و تیم‌های پشتیبانی و فوریتی برای خدمت رسانی به مردم استان آماده هستند.