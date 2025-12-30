صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اختلال شبکه اینترنت سراسری در سرزمین‌های اشغالی

 قطعی اینترنت سراسری در سرزمین‌های اشغالی به دلیلی نامعلوم، منجر به اختلال در برنامه های تلویزیون و داده‌های تلفن همراه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از روزنامه جروزالم پست، ساکنان سرزمین‌های اشغالی روز سه‌شنبه از قطعی اینترنت سراسری خبر دادند و کاربران با مشکلات داده و سیگنال تلفن همراه مواجه شدند.

وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی اعلام کرد علت این حادثه نامشخص است، در حالی که اختلالات عمدتاً مربوط به شرکت‌های «هات موبایل» (Hot Mobile) و «پارتنر» (Partner) می‌شود.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای عنوان کرد: از لحظه‌ای که متوجه وجود مشکل شدیم، تحقیقاتی با طرف‌های مربوطه انجام شد تا مشکل در اسرع وقت و به نفع مصرف‌کنندگان برطرف شود.

اسرائیل سرزمین های اشغالی اینترنت قطع اینترنت
