مرموزترین معماها در سال ۲۰۲۵ چه بود؟!
سال ۲۰۲۵ پر از تناقضات بود؛ بهگونهای که برای برخی افراد به بهترین سال زندگیشان تبدیل شد و برای برخی دیگر با بدشانسیهای پیدرپی همراه بود. در این بین، اتفاقات عجیبی رخ داده است که هیچکس نمیتواند توضیحی منطقی برای آنها پیدا کند. در این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ مورد از مرموزترین معماهای جهان آشنا کنیم؛ معماهایی که تاکنون حل نشدهاند.
۱۰- ناپدید شدن هواپیمای دونفره در استرالیا
در تاریخ ۲ آگوست سال ۲۰۲۵، گرِگوری وان ۷۲ ساله و کیم وورنر ۶۶ ساله به همراه سگ خود، مولی، در فرودگاه جورجتاون در ساحل شمالی تاسمانی سوار یک هواپیمای کوچک سبز رنگ شدند. مقصد آنها مرکز ایالت نیو ساوت ولز (New South Wales) بود و مسیر پروازشان از تنگه بدنام باس میگذشت. هواپیما قرار بود پیش از حرکت به سوی هیلستون (Hillston)، برای سوختگیری در منطقه ویکتوریا توقف کند. مدت کوتاهی پس از ساعت ۵ عصر، یکی از اعضای خانواده وان به پلیس اطلاع داد که این زوج طبق برنامه به فرودگاه هیلستون نرسیدهاند.
اندکی بعد، عملیات جستجوی گسترده ماموران آغاز شد. وان که خلبان هواپیما بود، در هیچیک از مراحل پرواز با مقامات تماس نگرفت و هیچ پیام اضطراریای نیز توسط آنها دریافت نشد. تا تاریخ ۵ آگوست، زوج نامبرده، سگشان و هواپیما پیدا نشدند. شرایط آبوهوایی نامساعد، جستجوی هوایی را سخت میکرد اما حتی پس از شروع مجدد عملیات، پلیس نتوانست از آنچه که اتفاق افتاده است مطلع شود. در پایان ماه سپتامبر، تمام عملیاتهای جستجو بهطور رسمی متوقف شدند، هرچند مقامات اعلام کردند هرگونه اطلاعات جدیدی که کسب کنند را بررسی خواهند کرد.
۹- مشاهده سفینه فضایی در آسمان ایرلند
در طول سال ۲۰۲۵، گزارشهای متعددی از مشاهده اجسام ناشناخته در آسمان ایرلند منتشر شده است؛ پدیدههایی که به گفته شاهدان محلی، در نقاط مختلف این کشور دیده شدهاند. در اوایل ژانویه، شهروندان گزارش دادند که نورهای درخشانی را مشاهده کردهاند که بر فراز آسمان شهرهای نیوری، دوبلین و یوغال معلق بودند و سپس ناپدید شدند. در ماه آوریل نیز یک نفر در پورتو بلو، مثلثی با سه نور و یک پرتوی کمرنگ در زیر آن دیده است.
در همان روز، شخص دیگری در شهر میث گزارش داد که دو گوی نورانی را رویت کرده که رنگشان تغییر کرد و سپس ناپدید شدند. شایان ذکر است که هیچیک از این موارد با حرکت هواپیماها در آن زمان مطابقت نداشت. گزارشات تا اواسط و اواخر سال ۲۰۲۵ ادامه یافت و مردم گویها، نورهای نامشخص و اشیای معلقی را توصیف کردند که از دیدشان خارج میشدند. این حواث هم در مناطق شهری و هم روستایی، در شبهای صاف و ابری رخ داده است و تاکنون هیچ توضیح علمی یا رسمیای برای آنها ارائه نشده است.
۸- رویتشدن فردی بیچهره در قلعهای قدیمی
یکی از ترسناکترین گزارشات مربوط به حوادث ماوراءالطبیعه سال ۲۰۲۵ از قلعه چستر منتشر شده است که قدمت آن به ۹۰۰ سال پیش در قرون وسطی برمیگردد. در ماه اکتبر، دوربینهای تشخیص حرکت صورتی رنگپریده، کلاهدار و بیچهره را ثبت کردند که در دروازههای اصلی ایستاده بود، دقیقا همان جایی که اتاق نگهبان دروازه در قرون وسطی قرار داشت. مرکز کنترل بلافاصله با نگهبانی که در حال انجام وظیفه بود تماس گرفت. هنگامی که او رسید، احساس کرد چیزی او را زیر نظر دارد؛ سگش نیز از ترک وسیله نقلیه خودداری کرد.
نگهبان علیرغم ترسش، اطراف را جستجو کرد اما هیچ مزاحم یا نشانهای از ورود غیرقانونی به قلعه را پیدا نکرد. بعدا سازمان میراث انگلیس گزارشات غیرمعمول متعددی از چندین مکان دریافت کرد. گزارشهایی که از رخدادهایی مانند مشاهده یک دست بیجسم در تالار بلسی، ناپدید شدن سربازان در جنگلهای پاک رست و شنیده شدن صدای افتادن یک توپ پس از ساعات کاری در همان پارک حکایت داشتند. ناگفته نماند که تاکنون هیچ علت مشخصی برای این وقایع پیدا نشده است.
۷- حرکت بالنهای جاسوسی در آسمان
نگرانی مردم درباره پرواز اشیای ناشناخته در آسمان از زمان رویت شدن بالن مرموز چین در سال ۲۰۲۳ رو به افزایش بوده است. مشاهدات پراکنده این نوع بالنها تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافت، اما یک سال بعد تعداد آنها دوباره بیشتر شد. در ماه اکتبر، یک بالن استراتولایت (Stratollite) در آسمان کلرادو دیده شد، در حالی که چهار ماه قبل بر فراز ویسکانسین و دو ماه قبل در آلاسکا مشاهده شده بود.
رسانههای خبری اعلام کردهاند که آنها بالنهای تحقیقاتی بودهاند، اما مردم محلی هنوز نسبت به این توضیحات شک دارند و بزرگترین نگرانیشان حریم خصوصی است. هیچکس نمیداند چه دادههایی توسط این اجسام جمعآوری میشود یا در نهایت چه کسی از آن سود میبرد. این معما زمانی پیچیدهتر شد که مردم نتوانستند بالن رویتشده در ماه اکتبر را در پلتفرمهای نظارت بر پرواز پیدا کنند.
۶- پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز بلژیک
در اوایل ماه نوامبر امسال، پهپادهای ناشناس زیادی در نزدیکی یک پایگاه نظامی بلژیکی که به محل نگهداری سلاحهای هستهای ایالات متحده معروف است، دیده شدهاند. وزیر دفاع بلژیک نگرانی عمیق خود را نسبت به این اتفاق ابراز کرد. این پهپادها در دو دسته در روز شنبه و شب یکشنبه وارد آسمان این کشور شدند. مرحله اول شامل آزمایش فرکانسهای رادیویی امنیتی محلی بود.
پس از آن، پهپادهای بزرگتری به پرواز درآمدند که به گفته مقامات، هدف آنها بیثبات کردن منطقه و مردم بود. وزیر دفاع بلژیک این فعالیتها را به عنوان جاسوسی توصیف کرد و گفت حدس میزند این پهپادها از کجا آمدهاند، اما جزئیات بیشتری در اینباره اعلام نکرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که تعدادی پهپاد در بالای پایگاه دیگری در بلژیک، نزدیک مرز آلمان رویت شدند. با این حال، کنترلکنندگان این وسایل نظامی هنوز شناسایی نشدهاند.
۵- کشف ستاره دنبالهدار 3I/ATLAS
در تاریخ ۱ جولای سال ۲۰۲۵، تلسکوپ ATLAS که سرمایه ساخت آن توسط ناسا تامین شده است، سومین شیء بین ستارهای تاریخ به نام 3I/ATLAS را کشف کرد. طبق اعلام سازمان فضایی آمریکا، این شیء که احتمالا در اطراف یک ستاره قدیمی شکل گرفته، عمدتا از دیاکسید کربن تشکیل شده و هیچ تهدیدی برای زمین ندارد؛ اما برخی افراد با این نظر مخالفاند. ستارهشناسی به نام آوی لوب (Avi Loeb) مدعی شده است مسیر بسیار دقیق این شیء که از فاصله پنج درجهای از صفحه مداری زمین عبور میکند، تنها ۰.۲ درصد احتمال دارد که بهصورت تصادفی ایجاد شده باشد.
او همچنین به تغییرات رنگ، اندازه بزرگ، قطبش منفی و عدم وجود دم در این ستاره دنبالهدار اشاره کرد که نشان میدهند هنوز جزئیاتی درباره این جسم فضایی مشخص نشده است. اگرچه نظریههای لوب مورد بحث دانشمندان قرار دارد، اما سوالات دیگری درباره دنبالهدار 3I/ATLAS هنوز بیپاسخ ماندهاند، از جمله اینکه چرا رنگ آن تغییر میکند، چه مدت در فضاهای بین ستارهای حرکت کرده و چگونه از مدار خود خارج شده است.
۴- پیدا شدن خاکستر انسان در بیابان
در ماه آگوست، صحرای نوادا به محل یکی از نگرانکنندهترین معماهای سال ۲۰۲۵ تبدیل گردید، زمانی که بیش از ۳۰۰ توده خاکستر انسان در نزدیکی لاس وگاس پیدا شد. پلیس هنوز نمیداند که آنها از کجا آمدهاند. فردی که این تودهها را کشف کرد و خواست که ناشناس بماند، به ماموران اطلاع داد و آنها پس از بررسی تائید کردند که بقایای انسان در صحرا رها شده است. در حالی که ریختن خاکستر در زمینهای عمومی از نظر قانون مشکلی ندارد، موسسات کفن و دفن با محدودیتهای بزرگی در مورد نحوه انجام این کار مواجه هستند. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یکی از این موسسات تودههای خاکستر را در بیابان ریخته است؛ بنابراین احتمال میرود اتفاقات ترسناکتری رخ داده باشد. پلیس همچنان در حال بررسی چگونگی و دلیل رها شدن این بقایای انسانی است.
۳- توهمات ناشی از کار با هوش مصنوعی
زمانی که ChatGPT برای اولینبار در دسترس قرار گرفت، مردم موقع استفاده از آن محتاط بودند اما خیلی زود از سرعت عملش شگفتزده شدند. با این وجود، با گذشت زمان کاربران نیز نواقص این چتبات را کشف کردند. وقتی ربات چیزی نمیدانست، آن را به سادگی از خودش در میآورد و پاسخهای خیالی ارائه میداد. بدین ترتیب، مردم مجبور بودند صحت جوابهای آن را بررسی کنند، اما برخی دیگر دست به انجام کارهای عجیبتری زدند. برای مثال، در دروز کریسمس سال ۲۰۲۱، جاسوانت سینگ چیل با تیر و کمان وارد قلعه ویندزور شد. این شخص بعدها گفت که چتبات Replika او به نام Sarai تائید کرده که جاسوانت یک آدمکش آموزشدیده سیث است.
در سال ۲۰۲۵، گزارشات درباره توهمات ناشی از کار با هوش مصنوعی افزایش یافت. مردی نیویورکی به نام جیمز تقریبا ۱۰۰۰ دلار برای ساخت یک سیستم کامپیوتر هزینه کرد تا تجربه لذتبخشی داشته باشد و معتقد بود که ChatGPT دارای قدرت درک است. مرد دیگری پس از ۱۰ روز کار با هوش مصنوعی، به بیماری روانپریشی مبتلا شد. یک زن نیز به دلیل دلبستگی به این فناوری نزدیک بود شوهرش را از دست بدهد. توسعهدهندگان و روانشناسان هنوز نمیدانند چرا تعداد کم اما رو به رشدی از کاربران در برابر توهمات بهوجود آمده توسط هوش مصنوعی آسیبپذیر هستند.
۲- قتل هولناک مردان جوان در کشمیر
در ماه مارس، محمد صادق خبر تکاندهندهای مبنیبر پیدا شدن پسر گمشدهاش، شوکت احمد، دریافت کرد. بدن او پر از زخم، چشمش خونآلود و پوست دستها و پاهایش کنده شده بود. افزونبر اینها، موهای سرش نیز ریخته بود. این خبر تنها سه روز پس از آن ارائه شد که صادق از مرگ پسر بزرگ خود به نام ریاض مطلع شده بود. هردوی آنها تقریبا یک ماه مفقود شده بودند تا اینکه اجسادشان در کانال آبی در فاصله ۶ مایلی (۹.۶۵ کیلومتری) خانهشان پیدا شد.
ماموران پلیس علت مرگ این دو جوان را خودکشی اعلام کردند، در حالی که خانوادهشان با این ادعا مخالف هستند. آنها معتقدند که احمد و ریاض شکنجه و کشته شدهاند؛ البته در سال ۲۰۲۵ مردان جوان دیگری در سراسر کشمیر مفقود شدهاند که جسد آن در شرایط مشابهی پیدا شده بود. یکی از پسرانی که همراه با آنها ناپدید شد، مختار احمد اعوان نام دارد که هرگز پلیس نتوانست او را پیدا کند. پس از این اتفاق، اعتراضات مردم محلی آغاز شد که گاهی اوقات پلیس آن را سرکوب میکرد. با این حال، مقامات همچنان از در نظر گرفتن احتمال قتل مردان جوان خودداری میکنند.
۱- مفقود شدن یک کودک استرالیایی
در تاریخ ۲۷ سپتامبر امسال، کودک چهار سالهای به نام آگوستوس گاس لامونت (Augustus Gus Lamont) از خانه خانوادهاش در جنوب استرالیا ناپدید شد. مادربزرگش گفته آخرینبار گاس را حدود ساعت ۵ بعد از ظهر در حال بازی کردن در بیرون دیده است، اما وقتی نیم ساعت بعد به سراغ نوهاش رفت تا صدایش کند، دیگر اثری از او نبود. خانواده این کودک سه ساعت به دنبال او گشتند و در نهایت با پلیس تماس گرفتند.
پس از آن، جستجوی وسیعی توسط پهپادها، افسران سواره، سگها و تیمهای زمینی به مدت ده روز انجام شد اما هیچ سرنخ قابلتوجهی به دست نیامد. در همین حین، این داستان در رسانههای اجتماعی پخش گردید و تئوریهای توطئه و حدسوگمانهای عجیبی بهوجود آمد. تا زمان نگارش این مطلب، هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است. پلیس به قتل گاس توسط مجرمان مشکوک نیست، اما دیگر باور ندارد که او زنده باشد. آیا او سرگردان و گم شده است؟ آیا درون چاهی پنهان سقوط کرده یا ربوده شده است؟ پاسخ این پرسشها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.