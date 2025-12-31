معمولا شغل‌هایی مثل نظافتچی‌ها، آرایشگران، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و افرادی که با مواد شیمیایی سنگین یا مواد محرک کار می‌کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که به اگزمای دست مبتلا شوند.

به گزارش تابناک؛ اگزمای دست نوعی واکنش آلرژیک به مواد محرک موجود در محیط است. این بیماری می‌تواند باعث قرمزی، تاول، ترک خوردگی، پوسته پوسته شدن، درد و خارش شود. معمولا شغل‌هایی مثل نظافتچی‌ها، آرایشگران، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و افرادی که با مواد شیمیایی سنگین یا مواد محرک کار می‌کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که به اگزمای دست مبتلا شوند. در مطلب امروز از webmd راهکار‌هایی برای مدیریت بهتر علایم اگزمای دست را باهم مرور می‌کنیم.

اصلاح عادت شست‌وشوی دست‌

شستن بیش از حد دست‌ها و پاک کردن آن‌ها با حوله می‌تواند باعث تشدید علایم شود. سعی کنید فقط بعد از استفاده از دستشویی، رفتن به مکان‌های عمومی و پاک کردن بینی، سرفه یا عطسه، دست‌های خود را بشویید. برای جلوگیری از تشدید علایم، حداقل به مدت ۲۰ ثانیه و با صابون ملایم و آب ولرم دست‌ها را بشویید. به آرامی دست‌های خود را خشک کنید و بگذارید کمی مرطوب باشند. بلافاصله بعد از آن، دست‌های تان را با یک کرم یا پماد غلیظ و بدون عطر مرطوب کنید.

مرطوب‌کننده، خط اول دفاع پوست

قبل از خرید مرطوب‌کننده، برچسب آن را بخوانید. کرم‌ها و لوسیون‌هایی که حاوی آب بیشتری نسبت به روغن هستند، می‌توانند پوست را خشک کرده و اگزمای شما را بدتر کنند. پماد‌های چرب مانند وازلین یا مرطوب‌کننده‌هایی را انتخاب کنید که حاوی روغن معدنی هستند. محصولات دارای عطر و رنگ به دلیل دارا بودن مواد افزودنی می‌توانند پوست شما را تحریک کنند.

احتیاط در مصرف ضدعفونی کننده

ضدعفونی‌کننده‌های دست می‌توانند باعث خشکی پوست و سایر علایم اگزما شوند. فقط زمانی از آن‌ها استفاده کنید که آب در دسترس نباشد. وقتی به سراغ آن‌ها رفتید، ضدعفونی‌کننده‌ای را انتخاب کنید که حداقل ۶۰درصد الکل داشته باشد تا میکروب‌ها را از بین ببرد. از هرگونه ضدعفونی‌کننده‌ای که حاوی متانول است خودداری کنید، چون می‌تواند پوست را تحریک کند.

محافظت از دست در برابر عوامل محرک

اگر بریدگی یا جراحتی روی دستان‌تان دارید، آن را تمیز و بانداژ کنید. این کار از تحریک پوست توسط آلرژن‌ها یا مواد خشن و بدتر شدن اگزمای دست جلوگیری می‌کند.

کنترل خارش

خاراندن می‌تواند پوست را قرمز، ملتهب و احساس خارش را بیشتر کند. اگر بیش از حد خارش دهید، ممکن است پوست تان ترک بخورد و خطر عفونت افزایش یابد. سعی کنید با خیساندن دست‌هایتان در محلول بلغور جو دوسر به مدت ۱۰ دقیقه، خارش را مهار کنید. گذاشتن یخ روی ناحیه نیز می‌تواند خارش را مهار کند.

شناسایی عامل حساسیت

متخصص پوست شما می‌تواند یک تست حساسیت انجام دهد تا بفهمد که آیا یک ماده حساسیت‌زا یا تحریک‌کننده باعث اگزمای دست شما می‌شود یا خیر. به این ترتیب می‌توانید از مواد یا محصولات مضر اجتناب کنید. پزشک ممکن است مجبور شود چند بار تست حساسیت انجام دهد تا علت اصلی اگزمای دست شما را پیدا کند.

انگشتر محرک پنهان اگزمای دست

حلقه‌ها می‌توانند صابون، مواد شوینده و گرد و غبار را به خود جذب کنند و پوست شما را تحریک کنند. هنگام شستن و خشک کردن دست‌ها و انجام کار‌های خانه، آن‌ها را از دست خود خارج کنید. همچنین، حلقه‌های خود را مرتباً تمیز کنید.

شست‌وشو با حداقل تماس

از شستن ظرف‌ها یا لباس‌ها با دست خودداری کنید. اگر این امکان وجود ندارد، آن‌ها را زیر آب جاری بشویید نه در سینک پر از آب راکد. برای شستن ظرف‌ها، از یک برس تمیزکننده دسته بلند استفاده کنید تا از تماس با آب داغ جلوگیری شود. از دستکش‌های ضد آب با آستر نخی استفاده کنید. دور سرآستین‌های دستکش‌ها کش ببندید تا آب به آن‌ها نرسد.

انتخاب دستکش مناسب

برای محافظت از دستان خود هنگام انجام کار‌های خانه، مانند گردگیری و تا کردن لباس‌های شسته‌شده، از دستکش‌های نخی استفاده کنید. ایده خوبی است که چندین جفت دستکش داشته باشید تا بتوانید پس از هر بار استفاده آن‌ها را بشویید. حتماً آن‌ها را پشت‌ورو کنید و بشویید. سپس قبل از پوشیدن مجدد، بگذارید کاملاً خشک شوند. همچنین می‌توانید پس از مرطوب کردن دست‌هایتان در هنگام خواب، دستکش نخی بپوشید. هنگام پوست کندن سیب‌زمینی، آماده کردن گوشت، خرد کردن پیاز یا گوجه‌فرنگی یا برش مرکبات، از دستکش‌های یک بار مصرف برای محافظت از دستان خود استفاده کنید. از استفاده از دستکش لاتکس خودداری کنید، چون می‌تواند باعث واکنش آلرژیک شود. دستکش‌ها را پس از هر بار استفاده دور بیندازید.

نه به دستکش پشمی

دستکش‌های ساخته شده از پشم یا مواد مصنوعی مانند پلی‌استر و نایلون می‌توانند پوست را تحریک کرده و باعث خارش شوند. به جای آن ها، دستکش‌های ساخته شده از پنبه، بامبو یا ابریشم را انتخاب کنید. مطمئن شوید که هیچ درز، الیاف یا بست زبری ندارند.

علایم را جدی بگیرید

نادیده گرفتن علایم اگزمای دست می‌تواند منجر به تشدید اگزما، تضعیف سیستم ایمنی و تضعیف موانع پوستی شود که می‌تواند خطر عفونت را افزایش دهد. در سریع‌ترین زمان ممکن برای درمان اقدام کنید. اگر علایم شما بهبود نیافت، با پزشک خود درباره یک برنامه درمانی متفاوت صحبت کنید، اما تسلیم نشوید. شما و پزشک تان می‌توانید با هم بهترین راه را برای مدیریت اگزمای دست خود پیدا کنید.