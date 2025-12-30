رمزگشایی از یک علت پنهان چسبیدن برخی مقامات به میز

معمولا مقامات بعد از قرار گرفتن در یک منصب به دلیل جایگاه اجتماعی کسب شده تمایل به تغییر یا تنزل جایگاه ندارند اما این همه ماجرا نیست.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، مقامات فارغ از سمت و جایگاه علاوه بر شان و منزلت اجتماعی و اختیاراتی که دارند و این اختیارات مزایا و منافعی هم برایشان به دنبال دارد به یک دلیل بسیار مهم به سختی برای ماندن در سمت تلاش می کنند.

این تلاش در رابطه با برخی سمت ها بیش از دیگران به چشم می آید و این دلیل مهم برای بقا، داشتن حاشیه امن است.

برخی مقامات ارشد و به خصوص کسانی که در سمت های مالی و اقتصادی قرار دارند به خوبی می دانند که بعد از کنار رفتنشان موقع حسابرسی فرا می رسد و از همین رو به هر ریسمانی برای ماندن بیشتر چنگ می زنند.

در این رابطه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر استعفا یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده که این خبر بارها توسط بانک مرکزی تکذیب شده است ، از طرفی وابستگان فرزین نه فقط اقدام به تکذیب تغییر او کردند بلکه از قول سران قوا هم خبرسازی کردند که با تصمیم آن ها قرار شده فرزین در سمت خود ابقا شود؛ خبری که البنه رئیس قوه قضاییه آن را تکذیب کرد تا مشخص شود خبرسازان چه اهدافی از این خبر دنبال می کرده اند.

تکذیب روز گذشته بانک مرکزی در شرایطی رخ داد که خبر تغییر فرزین نه از طریق رسانه های غیر رسمی بلکه از طرف یک مقام ارشد اطلاع رسانی دولت اعلام شده بود .

باید منتظر ماند و دید در هفته های آینده با نهایی شدن تکلیف مدیریت بانک مرکزی آیا قاعده تکرار شده حساب کشی از رئیس بانک مرکزی در رابطه با فرزین هم صدق خواهد کرد یا خیر.