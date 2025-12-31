میلی صفحه خبر لوگو بالا
بهترین ادویه برای رفع بوی بددهان

مردم به‌طور سنتی هل را با هضم بهتر غذا، تنفس راحت‌تر و احساس سبکی بعد از غذا خوردن مرتبط می‌دانند اما فواید آن فراتر از این موارد است.
بهترین ادویه برای رفع بوی بددهان

 

به گزارش تابناک؛ هل، ماده محبوبی در میان آشپزها است که برای طعم و عطر در چندین غذا و نوشیدنی استفاده می‌شود. کارشناسان ادعا کردند که جویدن هل با معده خالی در هنگام صبح می‌تواند علاوه بر افزودن طعم به غذا و تازگی دهان، فواید سلامتی متعددی به همراه داشته باشد. در ادامه ۶ فایده سلامتی جویدن هل با طعم گرم، تند و شیرین آورده شده است:

هضم

هل، سرشار از ترکیبات معطر است که می‌توانند آنزیم‌های گوارشی شما را هدایت کند. کارشناسان معتقدند که چنین ماده معطری می‌توانند به سیستم گوارش شما کمک کند تا پس از مصرف غذا، به ویژه هنگامی که غذای سنگین یا چرب مصرف کرده‌اید، به راحتی به حالت عادی خود بازگردد.

بوی بد دهان

دهه‌ها هل به‌طور سنتی به‌عنوان خوشبوکننده طبیعی دهان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیقی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که روغن هل دارای خواص ضد باکتریایی است و به کاهش باکتری‌های ایجاد کننده بو در دهان کمک می‌کند. به همین دلیل است که مردم پس از صرف غذا، هل می‌جوند تا میکروب‌ها و باکتری‌هایی را از بین ببرند که موجب بوی بد دهان می‌شوند.

کاهش سطح قند خون

غیر از فواید شناخته شده هل مانند تنفس بهتر و تسکین‌دهنده معده، افزودن هل به رژیم غذایی می‌تواند سطح قند خون را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. نتایج تحقیق حیوانی بر روی موش‌های مورد بررسی با رژیم غذایی پرکربوهیدرات و مکمل پودر هل، کاهش سطح قند خون را در مقایسه با موش‌هایی نشان داد که رژیم غذایی مشابه نداشتند.

رفلاکس معده

آنزیم تحریک‌کننده گوارشی هل، نقش مهمی در متعادل کردن اسید معده دارد. هنگام مصرف غذاهای تند که به رفلاکس خفیف یا ناراحتی معده منجر می‌شوند، می‌توانید اثر تسکین‌دهنده هل را تجربه کنید. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که هل نباید به‌عنوان درمانی برای رفلاکس اسید استفاده شود هرچند استفاده از هل به‌عنوان روشی حمایتی اشکالی ندارد.

بهبود گردش خون

طبق گزارش سایت هلث، هل با طبع گرم خود به بهبود گردش خون کمک خواهد کرد. محتوای آنتی‌اکسیدانی موجود در هل به بهبود گردش خون و پیشگیری از لخته شدن خون کمک می‌کند و همیشه با کاهش التهاب، کاهش خطر بیماری‌های قلبی، مغزی و بیماری‌های عصبی مرتبط است.

