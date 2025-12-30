صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فوری

پنتاگون رسما ایران را در لیست خرید جنگنده جی ۱۰ قرار داد

در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) درباره بازار صادرات جنگنده‌های چینی، نام ایران در کنار چند کشور دیگر به‌عنوان یکی از علاقه‌مندان بالقوه خرید جنگنده J-10 مطرح شده است. این موضوع واکنش کارشناسان هوانوردی و تحلیل‌های منطقه‌ای را برانگیخته؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگاه به نیروی هوایی ایران در محافل نظامی جهانی در حال تغییر است و تهران ممکن است در آستانه یک تحول مهم در توان هوایی قرار داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۳۸
| |
50067 بازدید
|
۲۱

فوری / پنتاگون رسما ایران را در لیست خرید جنگنده جی ۱۰ قرار داد

به گزارش تابناک؛گزارش سالانه پنتاگون که معمولاً تصویری کلی از بازار جهانی تسلیحات و مسیر حرکت قدرت‌های نظامی ارائه می‌دهد، این‌بار تمرکز ویژه‌ای بر صادرات جنگنده‌های ساخت چین داشته است. در این گزارش، از چند کشور به‌عنوان مشتریان بالقوه جنگنده J-10 نام برده شده که ایران نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود؛ موضوعی که فارغ از صحت یا عدم تحقق نهایی، پیام روشنی دارد: نیروی هوایی ایران دیگر فقط با ناوگان فعلی‌اش تحلیل نمی‌شود، بلکه گزینه‌های آینده آن نیز در محاسبات خارجی‌ها لحاظ شده است.

جنگنده J-10 که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات هوایی چین شناخته می‌شود، طی سال‌های اخیر به‌تدریج جایگاه خود را در بازار صادراتی پیدا کرده است. این هواپیما برای کشورهایی طراحی شده که به‌دنبال یک جنگنده چندمنظوره مدرن، با هزینه کمتر نسبت به نمونه‌های غربی و بدون محدودیت‌های سیاسی سنگین هستند. همین ویژگی‌ها باعث شده نام آن در کنار کشورهایی مطرح شود که یا با تحریم‌های نظامی روبه‌رو هستند یا ترجیح می‌دهند به سبد تسلیحاتی متنوع‌تری تکیه کنند.

قرار گرفتن نام ایران در این فهرست، بیش از آنکه به معنای یک قرارداد قطعی باشد، نشان‌دهنده این واقعیت است که تهران در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای نوسازی ناوگان هوایی خود است. ناوگانی که سال‌هاست با اتکا به نگهداری، ارتقاهای داخلی و مدیریت عملیاتی سرپا مانده، اما نیاز به ورود نسل جدیدتری از جنگنده‌ها در آن احساس می‌شود. از این منظر، J-10 می‌تواند یکی از گزینه‌هایی باشد که در محاسبات فنی و عملیاتی بررسی شده است.

در بخش دیگری از تحلیل‌ها، به تلاش چین برای تثبیت جایگاه خود در بازار جنگنده‌های صادراتی اشاره می‌شود. پکن طی سال‌های اخیر نشان داده که صرفاً به تولید برای مصرف داخلی قانع نیست و به‌دنبال آن است که محصولات نظامی‌اش در معادلات منطقه‌ای و جهانی دیده شوند. حضور نام ایران در کنار سایر کشورها در چنین گزارش‌هایی، نشانه‌ای از همین رویکرد است؛ رویکردی که همزمان پیام‌های سیاسی و نظامی خاص خود را دارد.

فوری / پنتاگون رسما ایران را در لیست خرید جنگنده جی ۱۰ قرار داد

در فضای غیررسمی و تحلیلی، مدت‌هاست که درباره ارزیابی جنگنده‌های مختلف توسط ایران صحبت می‌شود. J-10 در این میان به‌عنوان گزینه‌ای مطرح شده که می‌تواند بخشی از شکاف نسلی موجود در ناوگان هوایی ایران را پر کند، بی‌آنکه وابستگی مطلق به یک مسیر خاص ایجاد کند. این جنگنده، نه معجزه است و نه جایگزین کامل برای تمام نیازهای نیروی هوایی، اما می‌تواند در کنار سایر پلتفرم‌ها، نقش مکمل ایفا کند.

از زاویه نگاه پنتاگون، آنچه اهمیت دارد صرفاً فروش یا عدم فروش یک جنگنده نیست، بلکه پیامدهای منطقه‌ای آن است. نوسازی هرچند محدود نیروی هوایی ایران، به‌طور طبیعی در محاسبات توازن قدرت هوایی خاورمیانه اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که حتی احتمال چنین خریدهایی نیز در گزارش‌های رسمی آمریکا بازتاب پیدا می‌کند.

در نهایت، باید توجه داشت که حضور نام ایران در این فهرست به‌معنای اعلام رسمی خرید یا تصمیم نهایی نیست. این بیشتر تصویری از ذهنیت و برآورد نهادهای نظامی غربی درباره مسیرهای احتمالی آینده است. مسیری که هنوز ایستگاه‌های تصمیم‌گیری، ملاحظات فنی، اقتصادی و سیاسی متعددی پیش رو دارد و نتیجه نهایی آن تنها زمانی روشن می‌شود که از مرحله گمانه‌زنی عبور کند.

با این حال، نفسِ دیده‌شدن ایران در چنین گزارش‌هایی، نشان می‌دهد نیروی هوایی کشور همچنان یکی از مؤلفه‌های مهم در معادلات امنیتی منطقه محسوب می‌شود؛ مؤلفه‌ای که آینده آن، حتی برای رقبا و ناظران خارجی نیز اهمیت دارد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوری جنگنده ایران پنتاگون نیروی هوایی ایران نیروی هوایی جمهوری خلق چین جی 10
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنامه‌ای برای جنگ با ایران وجود ندارد
پنتاگون: در انتقال پیام درباره دفاع از اسرائیل صریح بوده‌ایم
جدیدترین گزارش پنتاگون از توان نظامی ایران / سه رکن اصلی استراتژی نظامی ایران
قیمت فروش هر جنگنده سوخو-۳۵ به ایران توسط روسیه
انهدام یک فروند جنگنده F35 دیگر رژیم صهیونیستی
رایزنی گانتس با آستین درباره برنامه هسته‌ای ایران
طرح های بلندپروازانه ایران برای ساخت زیردریایی های پیشرفته
ورود جنگنده‌های میگ-۲۹ به ایران
سیگنال کارگزاری‌ها به سهامداران با پیام فوری
عملکرد جنگنده چینی که فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران تست کرد
اعتراف بزرگ آمریکا درباره نیروهای ایرانی
"پنتاگون" جنگنده های پیشرفته خریداری می کند
پیام بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از نمایشگاه هوایی چین/ J ۱۰ در لیست خرید ایران؟
تصاویر سلاح موثر روسی که با آن ایران می‌تواند اسرائیل را بزند
۵۰ جنگنده سوخو ۳۵ در راه ایران+ عکس
پنتاگون: برنامه‌های فضایی ایران را پیگیری می‌کنیم
ایران دستور شلیک به جنگنده اسرائیلی را صادر کرد
سخنگوی پنتاگون: به دنبال درگیری با ایران نیستیم
پنتاگون: نگران کشتی‌های ایرانی نیستیم
رئیس‌پنتاگون: تمرکز آمریکا بر دیپلماسی با ایران است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
26
63
پاسخ
این چینی ها قابل اعتماد نیستند مثل تلویزیون هایشان نباشد که از راه دور خودشان‌کنترل کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اتفاقاً تنها کسانی که قابل اعتماد هستند چینی ها هستند!!! آمریکا و روسیه جز دخالت و خیانت چیزی ندارند ، همه دنیا فهمیدند تنها جای قابل اعتماد چینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ابرقدرت ها با هم دست دارند به طرقی تسلیحات خودشان را بفروشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
105
پاسخ
تیم رویابافی تابناک بی نظیره ادم احساس می کنه با یک سری نوجوان شانزده هفده ساله طرفه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اتفاقا متن شما آدم رو به این نتیجه میرسونه که با یک کودک خردسال طرفیم. چیز هاصی نگفت تابناک یه تئوری داد که خیلی هم به واقعیت داره نزدیک میشه
ناشناس
| Turkiye |
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دیگه وقتی نوحه خون رو میکنن استاد دانشگاه شما میخوای خبرنویس تابناک چی کاره باشه؟:)))
ناشناس
|
New Zealand
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
104
پاسخ
از داستان سوخو ۳۵ رسیدیم به جی ۱۰ درسته؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اقای عزیز خریدجنگنده مثل خریدخودروکه نیست . دولتهای پیشین باعث این کم کاری شده اند. حداقل4سال طول میکشه کل جنگنده به ایران برسه. حسن روحانی باعث وبانی مشکلات وموانع
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
طبق اسنادی که تو اینترنت هست ایران ۴۸ تا ۶۴ سوخو ۳۵ در فواصل کوارتر چهارم ۲۰۲۶ تا کوارتر چهارم ۲۰۲۷ تحویل می‌گیره و احتمالا یک تا دوسال طول میکشه که نقش واقعی در آسمان ایران داشته باشن
واقعیت اینه که زمانبره و زمان به نفع ما نیست گذشته از این کشوری که مورد تهدید باشه در فروش تسلیحات به اون تردید جدی وجود داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
30
پاسخ
خود چین موتور جنگنده هاش رو از روسیه میگیره حالا از روسیه ناامید شدید رفتید از یک مسیر دست دوم عمل کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فکر کردی f35 توسط یک کشور ساخته میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
20
پاسخ
بهتر از این بنجل هایی است که به جای نفت میاریم. حداقل بگیم نفت ارزون میدیم ۴ تا هواپیما هم آوردیم. اف ۱۴ نمیشه ولی کاچی بهتر از هیچی.
ناشناس
|
Finland
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
4
پاسخ
مطرح شده است..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
18
پاسخ
این جنگنده دارای توانان حمل تسلیحاتی کمی است و یک جنگنده نبرد نزدیکه
عباس
|
Austria
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
10
پاسخ
خیلی ببخشید ولی روی هواپیمای اولی قسمت عقبش فراموش کردید آرم نیروی هوایی چین رو پاک کنید، لطفا اصلاح کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
12
پاسخ
ایران باید مثل موشکی تمرکز بذاره رو هواپیمای جنگی .ما طی یک دهه میتونیم ور این صنعت هم مثل موشک حرفی برا گفتن داشته باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
16
پاسخ
خدا را شکر پول کلان برای خرید هواپیمای جنگی موحوده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005ev4
tabnak.ir/005ev4