تهدید عربستان علیه امارات جواب داد
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه امارات در بیانیهای رسمی، نسبت به بیانیه اخیر عربستان ابراز تاسف و ادعا کرد محتوای آن شامل «مغالطات اساسی» است. ابوظبی با رد اتهامات مطرح شده، اعلام کرد که هرگونه دخالت دادن نام امارات در تنشهای جاری میان طرفهای یمنی را نمیپذیرد.
در این بیانیه، امارات اظهارات عربستان درباره حمایت ابوظبی از یک گروه جدایی طلب در جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب را رد کرد و حتی با توهین به بیانیهی وزارت خارجه عربستان، اتهام هدایت این گروه برای انجام عملیات نظامی علیه امنیت ملی عربستان را «مستهجن» خواند.
امارات بر پایبندی کامل خود به امنیت، ثبات و حاکمیت ملی عربستان را تاکید کرد. وزارت خارجه امارات روابط برادرانه با ریاض را ستون اصلی ثبات منطقه دانست و با ادعای تمایل خود برای هماهنگی مستمر با مقامات سعودی تاکید کرد.
ساعاتی پیش وزارت امور خارجه عربستان نسبت به اقدام امارات در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی خود در استانهای حضرموت و المهره ابراز تاسف کرد. در همین راستا عربستان بر اهمیت پاسخگویی امارات به درخواست یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامیاش از خاک یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرفی در داخل یمن تاکید کرد.
شایان ذکر است که برکسی پوشنیده نیست که امارات از شورای انتقالی جنوب یمن حمایت میکند که خواهان جدایی از یمن است. ابوظبی ترجیح میدهد یک دولت وفادار به خود در جنوب یمن داشته باشد تا از این طریق نفوذ خود را بر بنادر راهبردی و خطوط کشتیرانی حفظ کند.