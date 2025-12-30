دروغ بیبیسی درباره مراسم ۹ دی
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بیبیسیِ فارسی عصر امروز در خبری نوشت که مراسم «مراسم روز ۹ دی در تهران برگزار نشد»!
این رسانه که به خبرپراکنی و همچنین القای اطلاعات کذب شهرت دارد، گفته " بنابر گزارشهای رسمی، امسال فقط در سه استان چهارمحال و بختیاری، شیراز و گلستان برگزار شد. "
این در حالیست که از روزهای گذشته اعلام شد که مراسم ۹ دی در تمامی استانها برگزار خواهد شد و مراسم محوری و ویژه نیز در تهران برپا میشود.
بنا بر این گزارش، مراسمِ بزرگداشت یومالله ۹ دی عصر امروز در میدان امام حسین (ع) تهران با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانیِ حجتالاسلام حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه برگزار شد و پخش زنده هم داشت.
همچنین علاوه بر تهران، در بقیه استانها نیز مراسم یومالله ۹ دی با حضور اقشار مختلف مردم و با محکومیت فتنه ۱۳۸۸ برگزار و تصاویر آن در رسانههای مختلف منتشر شده، اما بیبیسی فارسی، آنها را ندیده و یا نخواسته است که ببیند.
این در حالیست که این روزها در پی برخی تجمعات اعتراضی با موضوع معیشت و اقتصاد، رسانههای وابسته به ضدانقلاب ازجمله بیبیسی فارسی و اینترنشنال پرچمدار انتشار اخبار کذب و القای ناآرامی در شهرهای مختلف ایران هستند.
به اعتقاد کارشناسان، رژیم صهیونیستی با شکست در جنگ ۱۲ روزه، با همراهی آمریکا بهدنبال فراهم کردن زمینه برای ایجاد جنگی دیگر با ایران هستند؛ منتهی برای این کار نیاز به ایجاد اغتشاشات و ناآرامیهای گسترده در ایران دارند و شکل انتشار اخبار و پخش شایعات توسط این رسانهها بخشی از پازل مد نظر دولت صهیونیستی و آمریکاست.