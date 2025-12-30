هشدار روسیه به تهدیدهای ترامپ علیه ایران

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) به آمریکا درباره تشدید تنش‌ها با ایران هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری پسکوف در نشستی با خبرنگاران درباره لفاظی‌های جدید رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ایران گفت: لازم است طرفین از هر اقدامی که به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه گفت‌و‌گو با ایران ضروری است، خاطرنشان کرد: مسکو به توسعه روابط نزدیک با تهران ادامه می‌دهد.

روسیه و ایران در سال جاری یک معاهده مشارکت راهبردی امضا کردند.

روز دوشنبه و پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر مذاکره با ایران، لفاظی‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی را تکرار کرد.