به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: امروز سه شنبه ۹ دی ۱۰ سال ۱۴۰۴ جلسه اتاق فکر شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل شد. دیروز تماس گرفتند که در مراسم کوچکی قرار است با دو عضو مستعفی شورا (آقای فیاض زاهد و من) خداحافظی کنند.

آقای الیاس حضرتی در سخنانی کوتاه با اشاره به این استعفا گفت: این دو عضو شورا بدلیل استقلال فکر و نظر، خود را در قالب تشکیلات دولت (و به تعبیر او "قفس") نمی‌پسندیدند و دیدگاه‌های انتقادی شان را نسبت به دولت چهاردهم منتشر می‌کردند و طبیعی است این روش نمی‌توانست با سیاست‌های شورای اطلاع رسانی منطبق باشد.

آقای حضرتی با اشاره به استعفای چندماه قبل من گفت: مهاجری قبلا چندبار شفا‌ها استعفا داد و نهایتا نیز یک استعفای کتبی بدون تاریخ نوشت و گفت هروقت صلاح دانستید با آن موافقت کنید.

آقای حضرتی سپس از روی لطف به آقای فیاض زاهد و من از همفکری‌های ما تشکر کرد.

بعد از آن آقای فیاض زاهد جملات کوتاهی بیان کرد که لابد اگر خودش مایل باشد خواهد گفت.

من نیز با تشکر از اعتمادی که آقای الیاس حضرتی در صدور حکم عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی، گفتم: با افتخار به آقای پزشکیان رای دادم و این کار را کاملا درست و قابل دفاع می‌دانم، اما در هیئت یک نویسنده و فعال رسانه‌ای خودم را مشاور می‌دانستم نه مباشر؛ و طبیعی است که مشاور ممکن است نظری بدهد که مشورت گیرنده خوشش نیاید یا اجرای آن را به مصلحت نداند. از سویی، چون خودم را عنصر رسانه‌ای می‌دانم و اقتضای چنین کاراکتری نقد است نمی‌توانستم خودم را در قالب و چارچوب دولت محصور کنم. واقعا نمی‌خواهم ژست مردمی بودن بگیرم، اما در مواجهه با انتقادات گسترده‌ای که در روز‌ها و ماه‌های اخیر از مردم کوچه و بازار می‌شنوم نمی‌توانم از دولت دفاع کنم. لابد آنها که دفاع می‌کنند حجت وجدانی دارند.

این را اضافه کنم که گاهی بعد از انتشار یادداشت و توییت، افرادی از دولت، مستقیم یا غیرمستقیم تماس می‌گرفتند و گلایه می‌کردند. پاسخ من به جدی و شوخی این بود که اهل ماله کشی نیستم.

در ادامه جلسه عرض کردم همانگونه که مسعود شصت چی می‌گفت "اشتباهی بودم" حضور من هم در شورای اطلاع رسانی اشتباه بود! اصولا معتقدم افرادی که نمی‌توانند با قلم دیگران بنویسند نباید به چنین تشکل‌هایی ورود کنند، چون، هم دست خودشان را می‌بندند و هم برای دستگاعی که عضو آن هستند زحمت افزا می‌شوند.

سپس در نقد کوتاهی در مورد آقای رئیس جمهور عرض کردم ایشان برای مفهوم وفاق هیچ تعریف دقیقی ارائه نداد و انچه امروز به عنوان ناکارآمدی شاهد آن هستیم نتیجه همان دستپخت است. کاش معنی وفاق وارد کردن اصولگرایان خردورز به کابینه بود، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد.

این را هم اضافه کردم که الان وزیری در دولت هست که یکی دو روز قبل از انتخابات، آقای پزشکیان را در توییتر خود مسخره کرد و به ایشان توهین روا داشت.

در بخش پایانی عرایضم گفتم من مجموعه اطلاع رسانی دولت چهاردهم را ناکارآمد می‌دانم و هم اکنون خرسندم که از این پس مسئولیتی ندارم.

یاداور می‌شوم از ۳ عضو حقیقی غیرمستعفی شورای اطلاع رسانی، تنها آقای قوچانی در جلسه حضور داشت و آقایان علی ربیعی و شهاب طباطبایی غایب بودند.

چون چند روز قبل، در حالی که در قطار مترو بودم و یکی از شهروندان در باره حقوق و مزایای من پرسید این جمله را عرض می‌کنم که اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی، عضویت شان افتخاری است. نه دفتر و دستکی دارند، نه خودرو در اختیارشان است و نه دستمزد و مزایایی دارند و البته هر از گاهی مبلغی مختصر به عنوان حق جلسه دریافت می‌کنند. فکر می‌کنم مجموع دریافتی من در یکسال و چندماه گذشته، نزدیک به نصف حقوق یک ماه یک کارمند متوسط بوده است.

بعلاوه به خاطر نمی‌آورم حتی یک بار درخواستی شخصی از مسئولان دولت داشته باشم. یکبار هم که شکواییه یکی از جانبازان ۶۰ درصد دفاع مقدس را از طریق آقای حضرتی برای رئیس بنیاد شهید و ایثارگران فرستادم تا این لحظه هیچ تاثیری نداشته؛ و هکذا ارجاع در خواست یک شهروند دیگر به معاون اجرایی.

برای دولت چهاردهم و تیم اطلاع رسانی و اعضای محترم شورای اطلاع رسانی آرزوی توفیق دارم.