نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم

مریم آب نیکی
کد خبر: ۱۳۴۸۹۱۵
| |
39426 بازدید
|
۱۰۶

اعتراض، حق مردم است؛ مخصوصاً وقتی پای معیشت، کار و زندگی در میان باشد. تجمعات مسالمت‌آمیز اصناف و بازاریان در ۸ دی ۱۴۰۴ هم از همین جنس است؛ صدایی که می‌خواهد شنیده شود و مطالبه‌ای که خطابش دولت است.
 
اما تجربه به ما یاد داده همیشه باید حواسمان جمع باشد. گاهی قبل از اینکه خودِ مطالبه دیده شود، فضا با تصویر و نماد پر می‌شود؛ موتور، صف نیروها، دوربین‌ها… طوری که خیابان بیشتر شبیه صحنه می‌شود تا محل بیان خواسته‌ها. اینجاست که باید مکث کرد و ساده از کنار ماجرا نگذشت.
 
نمادسازی اگر آگاهانه و هدفمند باشد، می‌تواند مسیر اعتراض را عوض کند. بحرانی که قبل از شکل‌گرفتن، در قاب‌ها ساخته می‌شود، ذهن‌ها را خسته و فضا را ملتهب می‌کند و کم‌کم اصل حرف مردم گم می‌شود. در نهایت چیزی می‌ماند که بیشتر «نمایش» است تا مطالبه.
 
هوشیاری مردم اینجا خیلی مهم است؛ مخصوصاً وقتی دشمنان آشکار ایران، مثل رژیم صهیونیستی، علناً مردم را به خیابان آمدن دعوت می‌کنند و ادعای حمایت دارند. واقعیت این است که اسرائیل نه دلش برای مردم ایران می‌سوزد و نه خیرخواه این کشور است. همان‌ها که در جنگ ۱۲روزه، شهدای زیادی از ما گرفتند، امروز هم به‌دنبال ضربه‌زدن به ایران‌اند، نه حمایت از مردمش.
 
اعتراض واقعی از دل مطالبه می‌آید، نه از سناریو. مطالبه‌گری یعنی نقد جدی و شفاف از دولت، بدون تخریب و بدون اجازه‌دادن به دخالت بیرونی. هر جا پای عامل خارجی باز شود، همان‌جا اعتراض از مسیر خودش خارج می‌شود.
 
به نظرم امروز بیش از هر چیز، به همین هوشیاری نیاز داریم؛ اینکه فرق بگذاریم بین درد واقعی مردم و دردی که دارد به شکل خاصی نمایش داده می‌شود. اگر این مرز حفظ شود، اعتراض هم مؤثرتر است، هم ماندگارتر، و هم به نفع آینده‌ی کشور.
برچسب ها
نمادسازی اعتراض کسبه گرانی اعتصاب بازار
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۲
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۱۰۶
درد کشیده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
18
239
پاسخ
عجب !
شما هم که حرف خاتمی رو می زنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
37
493
پاسخ
نه که حکومت خیلی دلسوز مردمه
ناشناس
|
Italy
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
24
345
پاسخ
همه جا روال همینه صدا و سیما هم در جنگ ۱۲ روزه خانم سحر امامی رو معرفی کرد درصورتی چند نفر تو همون ساختمان شهید شدن چه مردان و زنان بزرگی از دست دادیم
خب حالا یک جوان به ذهنش رسیده چنین کاری مشکل چیه چرا شما بزرگ نمایی میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
374
123
پاسخ
موافقم باهات اعتراض وقتی سازنده است که در مسیر منافع کشور باشه و بازیچه دست اجنبی نشیم
پاسخ ها
شایان
| Finland |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
الان کسانی که منفی زدن منظورشون اینه که بازیچه اجنبی بشیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
خودت یک نمونه احنبی
امیر.
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این عکس تغییر یافته عکسی در مسابقات موتور سواری تایلند هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
311
80
پاسخ
منم مخالف و منتقد جدی دولتم ولی نشست امروز پزشکیان با اصناف ظاهرا بد نبوده امیدوارم حرفایی که زده شده عملی هم بشه و این اعتراضات باعث بشه دولت به فکر مردم بیفته و کاری برای وضع موجود بکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
الان دیر شده، از روزی که رییس‌جمهور شدن فرصت داشتن و هیچ اقدام موثری نشده، بازم وعده بعد از ۴۰ سال؟؟
بنجامین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بزک نمیر بهار میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
22
483
پاسخ
چرا هر اعتراضی میشه بلافاصله بر چسب آشوب می زنید؟ مگر بعد از وقایع 401 قرار نشد دولت چند مکان برای اعتراضات مدنی مردم مشخص کند؟ چرا نکرد؟ مردم کجا باید اعتراض کنند؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
481
پاسخ
بابا تورم و گرانی کمر ملت رو شکسته!!! چرا اوضاع اقتصادی اسفناک مملکت رو درست نمیکنید که چنین تظاهرات و اعتراضاتی هم اصلا پیش نیاید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا همیشه مردم مقصر هستند؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
400
پاسخ
میشه بفرمایید بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی وکارگران که زیر ۲۰ میلیون دریافتیشون هست با این تورم وحشتناک چطوری اعتراض خودشون رو بیان کنن وضعیت اقتصادی ما از افغانستان وکشورهای جنگ زده هم بدتر هست راهکار بدید زیر این فشار له شدیم آروزی مرگ می کنیم پول نداریم بریم دکتر ،انگار تا حالا مریض نشدید که معنی بدبختی رو بفهمید ،،،حتما این جوان هم به این از مرحله از بدبختی من مستمری بگیر تامین اجتماعی رسیده
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
354
پاسخ
... تا اعتراضی نشده بود رییس جمهور از ندارم و مالیات حرف می زد و کسی بفکر حال مردم شما بخوانید کارمند و کارگر و دامدار و کشاورز و صنعتگر و دانشجو و مردم ورشکسته نبود و دلار و طلا و تورم و کمبود در تمام ارکان عادی بود و عین خیالتان نبود . چرا تا مشکلی پیش میاید دلسوز و بفکر می شوید و میهن پرست و تمام شد و اب از اسیاب افتاد لنگه بر همون در می چرخه ، یکی این همه ناکرارمدی رو توضیح بده ...
پاسخ ها
روشنگر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ایشان روکسانی انتخاب کردن که هدفشون آزادی پوشش بود معیار انتخاب ایشان حل مشکلات معیشتی نبوده که چنین توقعی از ایشان دارید ،هدف آزادی پوشش بوده وروابط خیابانی که محقق شده
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
حرف آقای روشنگر به حق و درست هست اغلب مردم به اختیاری بودن پوشش و رفع فیلتر رای دادن و نتیجه شد این ، بنده خدا از همون اول هم می گفت من بلد نیستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
441
81
پاسخ
کافی ببینید چه موجودات زنده و حیوانات وحشی ملت ایران را به اعتراض دعوت می کنند کسانیکه خون آشام هستند دشمن دین،اخلاق،وبشریت هستند حالا برای مردم ایران اشک تمساح می ریزند
پاسخ ها
بختیاری
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مردم ایران خودشون درک میکنن کار با کسی ندارن تو چکاره ای این وسط ک طرف مردم نیستی حقوقت بالاس
ناشناس
| Australia |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چقدرم همه هم باهات موافقن
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
گور پدر اسرائیل و امریکا
یه کم شرف داشتن هم خوبه
یا تو ایران زندگی نمیکنی
یا کوری نمیبینی، مرفع بی درد
تو مملکتی که جوان میمیره میگن راحت شد داریم زندگی میکنیم
باباااااا اومدیم زندگی کنییییییم
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اگه فقط یه خورده وجدان داشته باشی می فهمی که اوضاع بدبخت مردم ایران را. ..
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
