نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم
مریم آب نیکی
کد خبر: ۱۳۴۸۹۱۵| |
39426 بازدید
اعتراض، حق مردم است؛ مخصوصاً وقتی پای معیشت، کار و زندگی در میان باشد. تجمعات مسالمتآمیز اصناف و بازاریان در ۸ دی ۱۴۰۴ هم از همین جنس است؛ صدایی که میخواهد شنیده شود و مطالبهای که خطابش دولت است.
اما تجربه به ما یاد داده همیشه باید حواسمان جمع باشد. گاهی قبل از اینکه خودِ مطالبه دیده شود، فضا با تصویر و نماد پر میشود؛ موتور، صف نیروها، دوربینها… طوری که خیابان بیشتر شبیه صحنه میشود تا محل بیان خواستهها. اینجاست که باید مکث کرد و ساده از کنار ماجرا نگذشت.
نمادسازی اگر آگاهانه و هدفمند باشد، میتواند مسیر اعتراض را عوض کند. بحرانی که قبل از شکلگرفتن، در قابها ساخته میشود، ذهنها را خسته و فضا را ملتهب میکند و کمکم اصل حرف مردم گم میشود. در نهایت چیزی میماند که بیشتر «نمایش» است تا مطالبه.
هوشیاری مردم اینجا خیلی مهم است؛ مخصوصاً وقتی دشمنان آشکار ایران، مثل رژیم صهیونیستی، علناً مردم را به خیابان آمدن دعوت میکنند و ادعای حمایت دارند. واقعیت این است که اسرائیل نه دلش برای مردم ایران میسوزد و نه خیرخواه این کشور است. همانها که در جنگ ۱۲روزه، شهدای زیادی از ما گرفتند، امروز هم بهدنبال ضربهزدن به ایراناند، نه حمایت از مردمش.
اعتراض واقعی از دل مطالبه میآید، نه از سناریو. مطالبهگری یعنی نقد جدی و شفاف از دولت، بدون تخریب و بدون اجازهدادن به دخالت بیرونی. هر جا پای عامل خارجی باز شود، همانجا اعتراض از مسیر خودش خارج میشود.
به نظرم امروز بیش از هر چیز، به همین هوشیاری نیاز داریم؛ اینکه فرق بگذاریم بین درد واقعی مردم و دردی که دارد به شکل خاصی نمایش داده میشود. اگر این مرز حفظ شود، اعتراض هم مؤثرتر است، هم ماندگارتر، و هم به نفع آیندهی کشور.
اما تجربه به ما یاد داده همیشه باید حواسمان جمع باشد. گاهی قبل از اینکه خودِ مطالبه دیده شود، فضا با تصویر و نماد پر میشود؛ موتور، صف نیروها، دوربینها… طوری که خیابان بیشتر شبیه صحنه میشود تا محل بیان خواستهها. اینجاست که باید مکث کرد و ساده از کنار ماجرا نگذشت.
نمادسازی اگر آگاهانه و هدفمند باشد، میتواند مسیر اعتراض را عوض کند. بحرانی که قبل از شکلگرفتن، در قابها ساخته میشود، ذهنها را خسته و فضا را ملتهب میکند و کمکم اصل حرف مردم گم میشود. در نهایت چیزی میماند که بیشتر «نمایش» است تا مطالبه.
هوشیاری مردم اینجا خیلی مهم است؛ مخصوصاً وقتی دشمنان آشکار ایران، مثل رژیم صهیونیستی، علناً مردم را به خیابان آمدن دعوت میکنند و ادعای حمایت دارند. واقعیت این است که اسرائیل نه دلش برای مردم ایران میسوزد و نه خیرخواه این کشور است. همانها که در جنگ ۱۲روزه، شهدای زیادی از ما گرفتند، امروز هم بهدنبال ضربهزدن به ایراناند، نه حمایت از مردمش.
اعتراض واقعی از دل مطالبه میآید، نه از سناریو. مطالبهگری یعنی نقد جدی و شفاف از دولت، بدون تخریب و بدون اجازهدادن به دخالت بیرونی. هر جا پای عامل خارجی باز شود، همانجا اعتراض از مسیر خودش خارج میشود.
به نظرم امروز بیش از هر چیز، به همین هوشیاری نیاز داریم؛ اینکه فرق بگذاریم بین درد واقعی مردم و دردی که دارد به شکل خاصی نمایش داده میشود. اگر این مرز حفظ شود، اعتراض هم مؤثرتر است، هم ماندگارتر، و هم به نفع آیندهی کشور.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶۲
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۱۰۶
همه جا روال همینه صدا و سیما هم در جنگ ۱۲ روزه خانم سحر امامی رو معرفی کرد درصورتی چند نفر تو همون ساختمان شهید شدن چه مردان و زنان بزرگی از دست دادیم
خب حالا یک جوان به ذهنش رسیده چنین کاری مشکل چیه چرا شما بزرگ نمایی میکنید
خب حالا یک جوان به ذهنش رسیده چنین کاری مشکل چیه چرا شما بزرگ نمایی میکنید
موافقم باهات اعتراض وقتی سازنده است که در مسیر منافع کشور باشه و بازیچه دست اجنبی نشیم
پاسخ ها
شایان| |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
امیر.| |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
منم مخالف و منتقد جدی دولتم ولی نشست امروز پزشکیان با اصناف ظاهرا بد نبوده امیدوارم حرفایی که زده شده عملی هم بشه و این اعتراضات باعث بشه دولت به فکر مردم بیفته و کاری برای وضع موجود بکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بنجامین| |
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چرا هر اعتراضی میشه بلافاصله بر چسب آشوب می زنید؟ مگر بعد از وقایع 401 قرار نشد دولت چند مکان برای اعتراضات مدنی مردم مشخص کند؟ چرا نکرد؟ مردم کجا باید اعتراض کنند؟
بابا تورم و گرانی کمر ملت رو شکسته!!! چرا اوضاع اقتصادی اسفناک مملکت رو درست نمیکنید که چنین تظاهرات و اعتراضاتی هم اصلا پیش نیاید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا همیشه مردم مقصر هستند؟؟؟
میشه بفرمایید بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی وکارگران که زیر ۲۰ میلیون دریافتیشون هست با این تورم وحشتناک چطوری اعتراض خودشون رو بیان کنن وضعیت اقتصادی ما از افغانستان وکشورهای جنگ زده هم بدتر هست راهکار بدید زیر این فشار له شدیم آروزی مرگ می کنیم پول نداریم بریم دکتر ،انگار تا حالا مریض نشدید که معنی بدبختی رو بفهمید ،،،حتما این جوان هم به این از مرحله از بدبختی من مستمری بگیر تامین اجتماعی رسیده
... تا اعتراضی نشده بود رییس جمهور از ندارم و مالیات حرف می زد و کسی بفکر حال مردم شما بخوانید کارمند و کارگر و دامدار و کشاورز و صنعتگر و دانشجو و مردم ورشکسته نبود و دلار و طلا و تورم و کمبود در تمام ارکان عادی بود و عین خیالتان نبود . چرا تا مشکلی پیش میاید دلسوز و بفکر می شوید و میهن پرست و تمام شد و اب از اسیاب افتاد لنگه بر همون در می چرخه ، یکی این همه ناکرارمدی رو توضیح بده ...
پاسخ ها
روشنگر| |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
محمد| |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کافی ببینید چه موجودات زنده و حیوانات وحشی ملت ایران را به اعتراض دعوت می کنند کسانیکه خون آشام هستند دشمن دین،اخلاق،وبشریت هستند حالا برای مردم ایران اشک تمساح می ریزند
پاسخ ها
بختیاری| |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
محمد| |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یه کم شرف داشتن هم خوبه
یا تو ایران زندگی نمیکنی
یا کوری نمیبینی، مرفع بی درد
تو مملکتی که جوان میمیره میگن راحت شد داریم زندگی میکنیم
باباااااا اومدیم زندگی کنییییییم
حمید| |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟