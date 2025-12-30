اعتراض به‌حق مردم را باید شنید/ پاسخ به مطالبات، باید در سفره‌ها احساس شود

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت : یکی از اثرات نوسانات اقتصادی پیامدهای اجتماعی آن است .

سید محمد بطحایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تابناک، تاکید کرد: نوسانات اقتصادی را نباید صرفا یک مسئله عدد و آماری تلقی کرد؛ بلکه فراز و نشیب های اقتصادی، علاوه بر معیشت، آرامش روانی و روابط اجتماعی جامعه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، باید مراقب باشیم هوشیاری جمعی‌مان، کاهش پیدا نکند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود : تجربه‌های گذشته به ما نشان داده که هر جا اقتصاد دچار ناپایداری شده، شرایط اجتماعی هم از آن متاثر شده است .

ضرورت حفظ هوشیاری اجتماعی

بطحایی با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری اجتماعی در این مقطع حساس، افزود : مشکلات اقتصادی، علاوه بر موضوع معیشت و رفاه، بدون تردید مولفه‌هایی مانند امید مردم ، تاب‌آوری و همدلی اجتماعی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهند .

‌وی افزود : امروز جنگ هم فقط در میدان نظامی نیست؛ جنگ اصلی، جنگ اراده‌ها و انسجام اجتماعی است.

بطحایی درباره نقش مردم در چنین شرایط تصریح کرد : مردم ایران در ایام جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن بارها نشان داده‌اند که بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند. در سخت‌ترین شرایط، همین همدلی، همراهی و احساس مسئولیت جمعی مردم بود که اجازه نداد کشور دچارمشکلات اجتماعی شود. امروز هم همان روحیه باید زنده بماند؛ پرهیز از دامن‌زدن به شایعات، حفظ آرامش و تقویت اعتماد اجتماعی، یک نقش ملی برای همه شهروندان است.

وی گفت : نباید اجازه دهیم فشارهای اقتصادی به ابزار عملیات روانی دشمن تبدیل شود. هر پیام ناامیدکننده، هر شایعه و هر دوگانه‌سازی کاذب، می‌تواند ناخواسته در زمین دشمن بازی کند. سازمان امور اجتماعی با جدیت در حال پایش شرایط اجتماعی است و در کنار مردم تلاش می‌کند انسجام ملی حفظ شود.

معاون وزیر کشور افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت اجتماعی نیاز داریم. دشمن منتظر کوچک‌ترین لغزش در وحدت و همدلی ماست. تجربه جنگ به ما آموخت که وقتی مردم در کنار هم می‌ایستند، سخت‌ترین تهدیدها هم بی‌اثر می‌شود. لذا حفظ انسجام اجتماعی، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت ملی است.

نگاه اجتماعی پررنگ تر از نگاه امنیتی باشد

وی عنوان کرد : بدون شک باید در مداخلات و مدیریت چنین شرایطی ملاحظات اجتماعی و بهره گیری از نظرات متخصصان حوزه علوم اجتماعی هم در دستور کار قرار گیرد و نگاه اجتماعی به مسائل پررنگ تر از نگاه امنیتی و سیاسی باشد .

بطحایی تصریح کرد : اعتراضات درست و به‌حق مردم نسبت به ناپایداری‌های اقتصادی را باید به درستی شنید و پاسخ موثر بدان داد. این پاسخ حتما و صرفا کلام و گفتار نیست، بلکه باید در سفره و سبد معیشتی آنها اثر گذار باشد؛ لیکن صبوری و روشهای به دور از خشونت در جامعه فرهیخته و با پشتوانه تمدنی منحصر بفرد در ایران، زمینه را به درستی برای اصلاح وضعیت موجود و ایجاد ثبات اقتصادی، فراهم می آورد .

وی گفت: از این رو در تحلیل شرایط و به‌کارگیری راهکارهای مواجهه با این اعتراضات و نارضایتی‌ها، بهره‌مندی از متخصصان جامعه شناسی ضرورتی واجب است.