اعلام وضعیت تعطیلی واحدهای قضایی استان تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران به غیر از واحدهای کشیک در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.