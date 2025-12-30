صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام وضعیت تعطیلی واحدهای قضایی استان تهران

با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۰۲
| |
3205 بازدید
اعلام وضعیت تعطیلی واحدهای قضایی استان تهران

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران به غیر از واحدهای کشیک در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلی واحدهای قضایی استان تهران بهینه سازی انرژی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قزوین پنج‌شنبه تعطیل شد
تعطیلی برخی مدارس خراسان جنوبی در روز چهارشنبه
ابهام در اجرای طرح ترافیک فردا در تهران
امتحانات دانشگاه‌ها پابرجا است
اصفهان هم تعطیل شد
البرز هم فردا تعطیل شد
استان مرکزی فردا تعطیل شد
مدارس کدام شهرها و استان‌ها فردا سه شنبه تعطیل شد؟
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات ایلام در روز سه شنبه
تصمیم جدید پلیس‌راهور برای فردا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005euU
tabnak.ir/005euU