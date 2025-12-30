صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات نامه مهم پزشکیان به قالیباف/ منتظر افزایش حقوق‌ها و کاهش مالیات باشیم؟

لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش از آن‌که در صحن علنی مجلس رد شود، به پاستور بازگشت؛ بازگشتی که نشان می‌دهد فشار نمایندگان، دولت را ناچار به عقب‌نشینی و وعده اصلاح در حقوق، مالیات و معیشت مردم کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۰۰
| |
11075 بازدید
|
۳۱

جزئیات نامه مهم پزشکیان به قالیباف/ منتظر افزایش حقوق‌ها و کاهش مالیات باشیم؟

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، زنگ هشدار جدی برای دولت بود؛ هشداری که پیش از آن‌که به صحن علنی مجلس برسد و به یک شکست رسمی تبدیل شود، لایحه را به پاستور بازگرداند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حالی که عصر روز گذشته خبر رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق منتشر شد و حتی اعلام شده بود که قرار است امروز سه‌شنبه نظر نهایی نمایندگان در صحن علنی اخذ شود، دولت با اقدامی پیش‌دستانه لایحه را پس گرفت تا مسیر بررسی آن از ابتدا اصلاح شود.

در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای رسمی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد پیام روشنی به بهارستان بدهد: دولت نقد‌ها را شنیده و آماده اصلاح است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پاستور برگشت/ حقوق بالا می‌رود، مالیات کمتر می‌شود؟

پزشکیان در این نامه با اشاره به جلسات، مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده است که بسیاری از نظرات و دغدغه‌های نمایندگان مورد پذیرش دولت قرار گرفته و آمادگی لازم برای تعامل و انجام اصلاحات، با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه، وجود دارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پاستور برگشت/ حقوق بالا می‌رود، مالیات کمتر می‌شود؟

رئیس‌جمهور در این نامه، پنج محور مشخص را به‌عنوان محور‌های اصلاحی لایحه بودجه اعلام کرده است. نخست، انجام اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود؛ موضوعی که از همان ابتدا یکی از اصلی‌ترین نقاط انتقاد نمایندگان بود، چرا که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، به‌زعم بسیاری نه‌تنها جبران‌کننده افت قدرت خرید نیست بلکه شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند.

محور دوم، اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به‌گونه‌ای که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت ناچار شده به انتقادات درباره فشار فزاینده مالیاتی بر تولید و فعالان اقتصادی توجه کند.

در ادامه، محور سوم به اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با تأکید بر تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت در سطوح درآمدی پایین اختصاص دارد؛ مطالبه‌ای که بار‌ها توسط نمایندگان و کارشناسان مطرح شده بود.

چهارمین محور نامه رئیس‌جمهور، انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌نحوی است که منابع حاصل از آن به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدایت شود. موضوعی حساس که مستقیماً با سبد معیشتی مردم در ارتباط است و افزایش آن بدون سازوکار حمایتی، بار اصلی را بر دوش دهک‌های پایین می‌گذارد. در نهایت، محور پنجم به هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود اختصاص یافته است؛ محوری که نشان می‌دهد دولت ناچار شده پیوند مستقیمی میان اصلاحات بودجه‌ای و معیشت عمومی برقرار کند.

پزشکیان در بخش پایانی نامه خود همچنین اعلام کرده است که با توجه به درخواست کمیسیون تلفیق برای تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و ارائه اطلاعات شفاف درباره منابع و مصارف نفتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارش‌های لازم را برای ارائه به مجلس تدوین خواهند کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پاستور برگشت/ حقوق بالا می‌رود، مالیات کمتر می‌شود؟

بر اساس این گزارش، ایرادات به لایحه بودجه ۱۴۰۵ از همان روز‌های ابتدایی ارسال آن به مجلس در فضای رسانه‌ای و پارلمانی مطرح بود؛ از افزایش مالیات‌ستانی دولت گرفته تا رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی. منتقدان معتقد بودند حذف این ارز، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در نهایت به افزایش قیمت کالا‌های اساسی منجر خواهد شد و در نبود سازوکار حمایتی شفاف، فشار آن به دهک‌های پایین جامعه منتقل می‌شود.

حالا نامه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت به‌دنبال پاسخ دادن به این دغدغه‌هاست. اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اگر فشار و موضع‌گیری انتقادی کمیسیون تلفیق وجود نداشت، آیا این اصلاحات هرگز در دستور کار دولت قرار می‌گرفت؟ آیا باید مجلس ورود می‌کرد تا دولت به فکر بازنگری در نرخ حقوق‌ها، مالیات و معیشت مردم بیفتد؟ پاسخ این سؤال، شاید سرنوشت بررسی نسخه اصلاح‌شده بودجه ۱۴۰۵ را روشن کند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لایحه بودجه 1405 بودجه 1405 افزایش حقوق تورم مجلس کمیسیون تلفیق مجلس
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش به نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی
دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۵+ فیلم
پایان ارز چندنرخی نزدیک است/ دلار آمریکا در چه بازه قیمتی تک‌نرخی می‌شود؟
جیب خالی برای کارمندان ؛ جیب عالی برای سازمان برنامه / نداریم فقط برای ماست؟
کمیسیون تلفیق، ترمز لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کشید/ هشدار مجلس به دولت درباره معیشت و تورم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
91
پاسخ
چرا از بودجه صدا و سیما کم نمیشه ولی از حقوق مردم کم میشه؟
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قیمه رو تو ماست نریز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مردم هر چی سرشون بیاد حق شون هست
naser
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بودجه صدا و سیما نباید کم شود! باید کلا قطع شود و به بخش خصوصی واگذار گردد.ا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بازهم خلق پول بازهم تورم بازهم قدرت خرید سال آینده کمتر از امسال خواهد بود
حامد
| Germany |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بودجه نهاد کم خاصیت صداوسیما باید کم بشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دلار باید بشه چهل تومن
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
2
پاسخ
پزشکیان به دنبال درگیری با مجلس نبوده والا الان کشور با بودجه ناتراز مانند سالهای قبل روبه روست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
6
پاسخ
دلار تا صد هزار تومن تا دو ماه آینده کاهش پیدا می کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
که تازه میرسه به قیمت جعلی همتی.
ناشناس
|
Japan
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
10
پاسخ
حرف درمانی شفابخش نیست . به عمل کار بر آید به سخندانی و سخنرانی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
3
پاسخ
جای قالیباف و پزشکیان عوض میشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
11
پاسخ
از پزشکیان خیری به مردم نخواهد رسید امیدوارم فقط وضعیت را بیشتر از این خراب تر نکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دلیلی برای بدتر نشدن وجود ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
18
پاسخ
بودجه صدا و سیما و سازمان های ک منفعتی برای مردم ندارند برای همیشه قطع کنید و خرج بهداشت و درمان ،امنیت مردم کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
9
پاسخ
چه فایده وقتی یک روز سکه ۱۰ میلیون گران میشه اگر سالز ۳ بار هم افزایش حقوق بدهید هم باز پاسخگوی تورم نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
پس فکر کردین قراره معجزه بشه روی کاغذ حقوق بالا میره ولی معلوم نیست معیشت بهتر شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
6
پاسخ
افزایش نرخ مالیات کسب وکار وتولید مساوی است با تعطیلی وبیماری کارگران وصاحبان مشاغ و بدتر شدن وضع موجود معیشتی و بی رمق شدن اقتصاد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
12
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد؟ اینهم حقه ای دیگر بیش نیست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005euS
tabnak.ir/005euS