تجمعات اعتراضی دانشجویان در چند دانشگاه تهران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ صبح امروز در چند دانشگاه تهران، تجمعاتی اعتراضی در واکنش به وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد. دانشجویان در این تجمعات نگرانیهای خود را درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مطرح کردند.
به گفته منابع میدانی، اگرچه در موارد محدودی شعارهای ساختارشکن سر داده شد، اما فضای غالب تجمعات بر مطالبات اقتصادی متمرکز بوده و دانشجویان تأکید داشتند که قصد سیاسیکردن اعتراضات خود را ندارند.
