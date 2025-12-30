صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسکندری: حضورم در مستر المپیا افتخاری برای ایران است

میثم اسکندری که به عنوان نماینده ایران در مسابقات مستر المپیا شرکت کرده بود در این خصوص گفت: خوشحالم به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های حرفه‌ای مانند مستر المپیا حضور داشتم. این افتخار شخصی و در عین حال افتخار برای بدنسازی ایران است.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۸۹
| |
11263 بازدید

اسکندری: حضورم در مستر المپیا افتخاری برای ایران است

به گزارش تابناک، میثم اسکندری، قهرمان بدنسازی ایران و دارنده کارت حرفه‌ای IFBB، امروز نه‌تنها به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای شناخته می‌شود، بلکه الهام‌بخش نسل جدید بدنسازان ایرانی است. مسیر او از سالن‌های محلی تا صحنه مستر المپیا نشان از پشتکار، انگیزه و تجربه‌های ارزشمند است که حالا به دیگر ورزشکاران جوان امید و انگیزه می‌بخشد.

اسکندری درباره روز‌های سخت تمرینات و رویا‌های کودکی‌اش گفت: من از مسابقات کوچک و محلی شروع کردم و قدم‌به‌قدم جلو رفتم. چیزی که همیشه به آن باور داشتم، پشتکار، نظم و نگاه علمی به تمرین بود. خوشحالم اگر مسیر من بتواند برای جوان‌ها الهام‌بخش باشد و نشان دهد که می‌توان به رقابت‌های جهانی رسید.

اسکندری: حضورم در مستر المپیا افتخاری برای ایران است

حضور در مستر المپیا
قهرمان جوان پرورش‌اندام پس از دریافت کارت حرفه‌ای IFBB در سال ۲۰۲۵ آن را نقطه عطف زندگی ورزشی‌اش دانسته و عنوان کرد: خوشحالم به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های حرفه‌ای مانند مستر المپیا حضور داشتم. این افتخار شخصی و در عین حال افتخار برای بدنسازی ایران است.

تجربه عضویت در تیم ملی و رقابت‌های جهانی
عضویت در تیم ملی به او اجازه داد در میادین بین‌المللی شرکت کند. او می‌گوید: این تجربه فشار زیادی دارد، اما باعث پیشرفت واقعی ورزشکار می‌شود و من همیشه قدردان اعتماد فدراسیون بوده‌ام.

اسکندری علاوه بر ورزش حرفه‌ای، در مدیریت باشگاه Gym2 نیز فعال است و آن را نقطه‌ای برای پیشرفت ورزشکاران در سطوح مختلف می‌داند. او در این باره تصریح کرد: این باشگاه محلی برای استعدادیابی و تربیت نسل جدید است و من دوست دارم تجربه حرفه‌ای‌ام را در اختیار ورزشکاران جوان قرار دهم.

اسکندری: حضورم در مستر المپیا افتخاری برای ایران است

مواجهه با سختی‌ها و انگیزه‌بخشی
وی با اشاره به روز‌های سختی که با وجود از دست دادن پدر در کودکی و مشکلات مالی داشته است یادآور شد: هرگز هدف خودم را رها نکردم. همیشه به این جمله اعتقاد داشتم که خواستن، توانستن است اگر باور داشته باشید و تسلیم نشوید، راه باز می‌شود. به نظرم هر جوانی باید به خود در مسیری که طی می‌کند ایمان داشته و صبور باشد و علمی تمرین کند. شرایط ممکن است سخت باشد، اما غیرممکن وجود ندارد. اگر هدف مشخص و تلاش واقعی باشد، رسیدن به قله دور از دسترس نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مستر المپیا بدنسازی مربی بدنسازی میثم اسکندری
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پنج قهرمان اول مستر المپیا اکنون چه شکلی‌اند؟
نخستین واکنش هادی چوپان به دومی در مسترالمپیا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005euH
tabnak.ir/005euH