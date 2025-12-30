اسکندری: حضورم در مستر المپیا افتخاری برای ایران است
به گزارش تابناک، میثم اسکندری، قهرمان بدنسازی ایران و دارنده کارت حرفهای IFBB، امروز نهتنها به عنوان یک ورزشکار حرفهای شناخته میشود، بلکه الهامبخش نسل جدید بدنسازان ایرانی است. مسیر او از سالنهای محلی تا صحنه مستر المپیا نشان از پشتکار، انگیزه و تجربههای ارزشمند است که حالا به دیگر ورزشکاران جوان امید و انگیزه میبخشد.
اسکندری درباره روزهای سخت تمرینات و رویاهای کودکیاش گفت: من از مسابقات کوچک و محلی شروع کردم و قدمبهقدم جلو رفتم. چیزی که همیشه به آن باور داشتم، پشتکار، نظم و نگاه علمی به تمرین بود. خوشحالم اگر مسیر من بتواند برای جوانها الهامبخش باشد و نشان دهد که میتوان به رقابتهای جهانی رسید.
حضور در مستر المپیا
قهرمان جوان پرورشاندام پس از دریافت کارت حرفهای IFBB در سال ۲۰۲۵ آن را نقطه عطف زندگی ورزشیاش دانسته و عنوان کرد: خوشحالم به عنوان نماینده ایران در رقابتهای حرفهای مانند مستر المپیا حضور داشتم. این افتخار شخصی و در عین حال افتخار برای بدنسازی ایران است.
تجربه عضویت در تیم ملی و رقابتهای جهانی
عضویت در تیم ملی به او اجازه داد در میادین بینالمللی شرکت کند. او میگوید: این تجربه فشار زیادی دارد، اما باعث پیشرفت واقعی ورزشکار میشود و من همیشه قدردان اعتماد فدراسیون بودهام.
اسکندری علاوه بر ورزش حرفهای، در مدیریت باشگاه Gym2 نیز فعال است و آن را نقطهای برای پیشرفت ورزشکاران در سطوح مختلف میداند. او در این باره تصریح کرد: این باشگاه محلی برای استعدادیابی و تربیت نسل جدید است و من دوست دارم تجربه حرفهایام را در اختیار ورزشکاران جوان قرار دهم.
مواجهه با سختیها و انگیزهبخشی
وی با اشاره به روزهای سختی که با وجود از دست دادن پدر در کودکی و مشکلات مالی داشته است یادآور شد: هرگز هدف خودم را رها نکردم. همیشه به این جمله اعتقاد داشتم که خواستن، توانستن است اگر باور داشته باشید و تسلیم نشوید، راه باز میشود. به نظرم هر جوانی باید به خود در مسیری که طی میکند ایمان داشته و صبور باشد و علمی تمرین کند. شرایط ممکن است سخت باشد، اما غیرممکن وجود ندارد. اگر هدف مشخص و تلاش واقعی باشد، رسیدن به قله دور از دسترس نیست.