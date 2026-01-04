مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد

قاضی زاده هاشمی در بخش دوم گفت و گو با تابناک، درباره حرف و حدیث ها پیرامون شهادت شهید رئیسی، انتظارش برای کاندیداتوری یک عضو دولت وی در ریاست جمهوری، فیلترینگ و شیوه حکمرانی در کشورسخن گفت.

در بخش اول گفت و گو با سید امیرخسین قاضی زاده، وی انتقاد جدی را به اظهارات اخیر دکتر محمود سریع القلم درباره شیوه نقش آفرینی طبقات متعدد در جامعه عنوان کرده و نظر او را مخالف نظر امام راحل عنوان کرد. او شرایط امروز را هم محصول افکار امثال سریع القلم ها دانست که در مدیریت دهه های گذشته بر کشور حاکم بوده است.

بخش دوم گفت و گو با امیرحسین قاضی زاده را باهم می خوانیم؛ یادآوری می کنم که آخرین بند از صحبت های ایشان در بخش اول این جمله بود: آرمان‌ها نوشته شده است. اما جاری نشده. چون کسانی در رأس کار بودند که به آن آرمان‌ها اعتقادی نداشتند و در مکتب دیگری تربیت شده بودند.

با توجه به مباحث مطرح شده و اتفاقات جاری، امروز چه باید کرد؟ یا اینگونه بپرسم: آیا در این شرایط کشور، یک "فرد" می‌تواند ایجاد تحول کند و اثرگذار باشد؟

بله. هر کس بخواهد تصمیم بگیرد که این روال را به همان نگاه مکتبی برگرداند، می‌شود. نیاز به تصمیم دارد. البته خود این، انقلاب می‌خواهد؛ می‌شود خودش انقلاب سوم. ببینید، ایران جدید حاصل رضاخان است. او آموزش عالی را از غرب آورده است، آموزش و پرورش آورده است، بانک آورده است و تمامی این روابط و سازمان‌ها حاصل کارهای او بوده است.

نگاه حاکم بر این بروکراسی نگاه لیبرال است. بعد از انقلاب هم ما نهادها را ایجاد کردیم اما نتوانستیم آن نگاه خودمان را بر آن قالب کنیم. مثلاً در نگاه امام، اداره کشور باید بر عهده افراد متعهد، باورمند و داوطلب باشد. شهید مطهری هم در کتابی گفته است که مدیریت نباید شغل باشد و مدیر نباید حقوق بگیرد.

البته داوطلب اصولاً باید تخصص هم داشته باشد.

نه، اینجا منظور، نگرفتن حقوق است.

