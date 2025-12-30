ایران نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد

از آنجا که دولت کانادا برخلاف اصول حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور شناخته می‌شود یک نهاد تروریستی معرفی کرده، دولت ایران، نیروی دریایی کانادا را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند.