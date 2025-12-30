نامه ۱۰۰ نماینده به پزشکیان برای بکارنگرفتن همتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بکارنگرفتن همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز سه‌شنبه در حاشیه صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بکار نگرفتن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی شده‌اند.

یک نماینده امضا کننده گفت: در همان دقایق اولیه این نامه به امضای بیش از ۱۰۰ نماینده رسیده است. همچنین در خصوص این نامه از عباس پاپی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز سوال کرد که وی هم در تایید این نامه گفت: نمایندگان مجلس حدوداً ۱۰ ماه پیش به دلیل اعتماد نداشتن به همتی وی را استیضاح و عزل کردند.