استان کرمانشاه هم فردا تعطیل شد
به گزارش تابناک؛ با توجه به وجود موج ناپایدار جوی و پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و برودت هوا در سطح استان کرمانشاه، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی تصمیم به تعطیلی گسترده مراکز اداری و آموزشی استان گرفت.
بر این اساس و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی، بانکها و تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر، همچنین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.
این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی و خدماتی نمیشود و این مراکز طبق روال عادی به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد. همچنین شعب کشیک بانکها در سطح استان فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را ارائه میکنند.
در عین حال اعلام شده است امتحانات هماهنگ کشوری پایه دوازدهم، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و همچنین امتحانات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مطابق برنامه زمانبندی قبلی برگزار خواهد شد و این تعطیلی تأثیری در روند برگزاری آزمونها نخواهد داشت.