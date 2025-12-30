صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استان کرمانشاه هم فردا تعطیل شد

با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌های استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۶۸
| |
3129 بازدید
استان کرمانشاه هم فردا تعطیل شد

 

به گزارش تابناک؛ با توجه به وجود موج ناپایدار جوی و پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و برودت هوا در سطح استان کرمانشاه، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی تصمیم به تعطیلی گسترده مراکز اداری و آموزشی استان گرفت.

بر این اساس و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر، همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی و خدماتی نمی‌شود و این مراکز طبق روال عادی به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد. همچنین شعب کشیک بانک‌ها در سطح استان فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را ارائه می‌کنند.

در عین حال اعلام شده است امتحانات هماهنگ کشوری پایه دوازدهم، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و همچنین امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد و این تعطیلی تأثیری در روند برگزاری آزمون‌ها نخواهد داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان کرمانشاه تعطیل ادارات هواشناسی بانک ها
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قزوین پنج‌شنبه تعطیل شد
اصفهان هم تعطیل شد
خبر خوش برای دانش‌آموزان تهرانی؛ تعطیلی کامل مدارس
مدارس و ادارات این استان هم فردا تعطیل شد
مدارس و ادارات خراسان رضوی فردا تعطیل شد
البرز هم فردا تعطیل شد
یزد، چهارشنبه تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005etw
tabnak.ir/005etw