نامه های معنادار درباره عضویت علوم آزمایشگاهی‌ها در نظام پزشکی

عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی همچنان از صدرنشینان اخبار حوزه سلامت است.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۶۴
| |
3195 بازدید
|
۱

نامه های معنادار درباره عضویت علوم آزمایشگاهی‌ها در نظام پزشکی

مکاتبات نهاد های مختلف با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رو به افزایش است و کارشناسان این رشته هم در شهر های مختلف به طور مستمر در حال دیدار با مسئولان مختلف نظارتی و قضایی هستند.

 به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، کارشناسان علوم آزمایشگاهی طی دیدارهایی که با نمایندگان مجلس و مسئولین حوزه قضایی داشته اند ضمن شکایت از رفتار وزارت بهداشت و مسکوت نگه داشتن پرونده مذکور از آنها خواسته اند تا به این وزارتخانه تذکر دهند چنانچه با روش تعلّل و تعویق نسبت به عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی برخورد کنند، چالشی جدّی میان این قشر از کادر درمان با وزارت بهداشت شکل خواهد گرفت.

اینگونه به نظر می رسد که مکاتبات اخیر نمایندگان مجلس و حتی استانداری ها با وزارت بهداشت و نظام پزشکی به منظور پیشگیری از وقوع چالشی جدید در وزارت بهداشت است.

نامه عدم تمکین وزارت بهداشت

در مکاتبه ای که فاطمه محمد بیگی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت مجلس با رئیس سازمان بازرسی کشور داشته است عدم تکمین وزارت بهداشت و نظام پزشکی نسبت به آرای قضایی و قوانین مرتبط با عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی به اطلاع خدائیان رئیس بازرسی کشور رسیده است. سازمان بازرسی نیز پیرو این نامه از وزارت بهداشت خواهان پاسخگویی در این خصوص شد.

نامه از کمیسیون امنیت ملی و معاونت سیاسی

سالار ولایتمدار دیگر نماینده قزوین و عضو کمیسیون امنیت ملّی مجلس نیز پس از دیدار با کارشناسان علوم آزمایشگاهی، سریعاً نامه ای خطاب به ظفر قندی وزیر بهداشت و درمان صادر کرد و خواهان رفع موانع موجود در مسیر عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی شد. پیش از آن علاءالدین بروجردی (نماینده مردم لارستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس) نیز پیگیر پرونده عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی شده بود

نامه های معنادار درباره عضویت علوم آزمایشگاهی‌ها در نظام پزشکیدر جدیدترین مکاتبه صورت گرفته، شهرام احمدپور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین نیز ضمن اشاره به قوانین مرتبط با عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی و آرای قضایی صادره به نفع آنها، خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی عنوان نمود که علی رغم مستندات قضایی و قانونی عضویت کارشناسان این رشته در نظام پزشکی هنوز محقق نشده است.

 شاید مکاتبات صورت گرفته از سوی مقامات حوزه امنیتی و بازرسی کشور حاوی پیامی مهم برای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باشد، و آن اینکه تا پیش از تبدیل شدن پرونده نظام پزشکی کارشناسان علوم آزمایشگاهی به یک چالش،  پرونده مذکور بر اساس قانون تعیین تکلیف شود.

علوم آزمایشگاهی نظام پزشکی وزارت بهداشت مجلس
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
6
پاسخ
ضمن تشکر از شما
لطفا وزارت بهداشت را پاسخگو کنید
متاسفانه با وجود مستندات قانونی ، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بخاطر منافع عده ای درون شورای عالی سازمان نظام پزشکی از اجرای قانون سرباز می زند
مگرنه این همه تعلل برای مکاتبه ی یک نامه با سازمان هیچ توجیهی ندارد
