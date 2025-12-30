رامین رضاییان؛ ادایِ اتحاد و احترام، اجرایِ اختلاف و حواشی!/ حضور در تمرینات با طرح زوج و فرد
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، به نظر میرسد رامین رضاییان ائتلافی ناگسستنی با حواشی و البته اختلاف با سرمربیان دارد. مدافع راست ۳۶ ساله آبیها در حالی با ریکاردو ساپینتو دچار اختلاف شده که در سالهای قبل هم مربیانی چون برانکو ایوانکوویچ، یحیی گلمحمدی و حتی ژوزه مورایس هم نتوانستند بدون تنش و دلخوری، دوران همکاری با این بازیکن را به پایان برسانند؛ مشخصاً خلق و خوی منحصر به فرد و مسائل رفتاری، در این وضعیت نقش اصلی را ایفا کردهاند، نه مسائل فنی. مورایس، سرمربی سابق سپاهان، مردادماه سال گذشته در مصاحبهای به وضوح تأیید کرد که رامین به لحاظ فنی مهرهای بدون جانشین بوده، اما در لحن صحبتش کاملاً مشخص بود که برای ممانعت از جدایی و رفتن این بازیکن، عملاً هیچ اقدامی انجام نداده است. مواضع مربیای چون برانکو درباره رضاییان هم نیازی به یادآوری ندارد و احتمالاً اکثر اهالی فوتبال از آن مطلع هستند.
در هر حال مدت اخیر برای رامین رضاییان روزهایی خاص و ناخوشایند بوده است. او در حالی از لیست آبیها در بازی قبل خط خورد که بیژن طاهری سرپرست تیم استقلال، بعد از بردن المحرق و قبل از بازی با گلگهر در مواجهه با پرسشی درباره پایان تنبیه رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی، چنین واکنشی داشت: «تنبیه انضباطی در کار نبود. آقای ساپینتو گفت از نظر فنی برای بازی بحرین نمیخواهم از آنها استفاده کنم تا برای بازی با گل گهر آماده باشند. حتی وقتی ما در بحرین بودیم، این دو نفر با سایر بازیکنان در ایران تمرینات را انجام دادند.» البته این صحبتهای طاهری چندان درست نبود و ساپینتو برای بازی استقلال مقابل گلگهر هم روی نام رامین، قلم قرمز کشید.
از سویی وقتی نام مدافع باتجربه استقلال در فهرست مسافران این تیم برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین قرار نگرفت، او با انتشار یک استوری اینستاگرامی به حمایت از آبیپوشان پرداخت و خطاب به بازیکنان نوشت: «بچهها برای هوادارامون با تمام وجودتون توی زمین بجنگید تا خوشحالشون کنید؛ رئیس و صاحبان اصلی این تیم شما هواداران هستید و هیچکسی ذرهای جایگاهش از شما عزیزان بالاتر نیست. کنار عشقتان باشید مثل همیشه، به امید برد استقلال.» اما واکنش رامین بعد از تکرار خط خوردن اسمش، متفاوت بود. سرمربی استقلال پس از خط زدن نام رضاییان و جلالی برای بازی این تیم مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا دو، در آستانه دیدار مقابل گلگهر سیرجان نیز این دو بازیکن خود را از لیست تیمش حذف کرد. رضاییان هم با انتشار پیامی کنایهآمیز در صفحه شخصیاش نوشت: «احترام، سکوت، خدا.»
ماجرای ساپینتو-رضاییان در نشست خبری بعد از بازی استقلال مقابل گلگهر، وارد فاز جدیدی شد. ساپینتو گفت که رامین درخواست جدایی از استقلال به خاطر نیمکتنشینی و عدم حضور در ترکیب تیم را داده و با توجه به اینکه آنها رابطه خوبی دارند و این یک تصمیم انسانی است، او هم این اجازه را به مدافع باتجربه تیمش خواهد داد. البته رضاییان این ماجرا را تکذیب و آن را به شکل دیگری مطرح کرد: «متاسفانه این صحبت به درستی منتقل نشده است. آقای ساپینتو قبلتر به مدیریت باشگاه و به مدیربرنامههای من اعلام کردند که به رامین در استقلال بازی نخواهد رسید و او میتواند تیم را ترک کند. با وجودی که فکر میکنم متعهدانه برای استقلال بازی کردهام، اما ایشان بدون هیچ دلیل موجهی مرا از ترکیب تیم کنار گذاشته و اگر این موضوع ادامه پیدا کند، من کمکم از شرایط بازی خارج میشوم. بنابراین من این مسئله را با آقای ساپینتو مطرح کردم و گفتم که شما به مدیربرنامههایم نیز گفتهاید که میتوانم بروم. آقای ساپینتو هم گفتند بله، از این بابت مشکلی نیست و به من فرصت بازی نخواهد رسید و اتفاقاً حرفهای است که تیم را ترک کنم و بروم.»
با این اوصاف، رامین رضاییان در جلسه تمرینی دیروز (دوشنبه) آبیها حضور داشت و علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در واکنش به خبرهای منتشر شده مبنی بر جدایی این بازیکن در نیم فصل، گفت: «رامین رضاییان سرمایه باشگاه استقلال است و به راحتی این بازیکن را از دست نخواهیم داد.» از سوی دیگر، علی نظریجویباری، عضو هیئت مدیره استقلال هم تأکید کرد که به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی، مدیران باشگاه با جدایی رضاییان مخالف هستند.
در این میان تعدادی از پیشکسوتان هم نسبت به رفتار رامین رضاییان، واکنشهای منفی داشتهاند. علی حمودی در مصاحبهای گفته: «دوست دارم رامین بماند اما اگر رفت به سلامت. رضاییان بازیکنی باکیفیت است، اما باید به تصمیم کادر فنی احترام بگذارد و بدون حاشیه کار کند.» در هر حال، کار به جایی رسیده که هر حضور یا غیبت رامین در تمرین یا بازی، تبدیل به حاشیهای جدید میشود و برخلاف آنچه او ظاهراً در استوریهایش ارائه میدهد، خبری از آرامش برای خودش و باشگاه نیست. خبرهای ضدونقیض درباره رامین آنقدر تکراری است که حالا احتمالاً برای هواداران هم چندان مهم نیست. چرا که شبیه طرح ترافیک شده؛ مثلاً رضاییان روزهای فرد حق حضور در تمرین را ندارد و روزهای زوج، حضور بلامانع اعلام میشود!