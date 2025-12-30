صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

آقای وزیر؛ لیست شرکت‌های نورچشمی را منتشر کنید / اشباح مسئول گرانی نیستند

تناقض میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و واقعیتِ سفره مردم به اوج خود رسیده است؛ به طوری که نوری قزلجه از ثبات تامین نهاده سخن می‌گوید، اما نرخ تورم ۷۰ درصدی آذرماه و ورشکستگی دامدارانی که مجبور به کشتار دام‌های خود شده‌اند، گواهی بر شکست سیاست‌های «گفتاردرمانی» در این وزارتخانه است.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۵۸
| |
10517 بازدید
|
۱۵

رپورتاژ آگهی آقای وزیر در سفره خالی مردم /

وزیر جهاد کشاورزی در حالی تغییر مدیران را به گردن جریان‌های مافیایی می‌اندازد که جابه‌جایی‌های مکرر در این وزارتخانه، محصول مستقیم تصمیمات پاستور و بهارستان است و نوری قزلجه با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی»، سعی دارد روی واقعیت تلخ بنادر مملو از نهاده‌های رسوبی و تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها سرپوش بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به سامانه بازارگاه افتخار می‌کند، «کوتاژهای صوری» و فروش کالاهای خیالی در این سامانه شعار شفافیت وزیر را زیر سوال می برد و زمانی شفافیت رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که لیست «نورچشمی‌های» دریافت‌کننده ارز دولتی منتشر شود، نه زمانی که تولیدکننده برای تامین نهاده، آواره بازار سیاه است.

غلامرضا نوری وزیرجهاد کشاورزی اخیرا مدعی شده است که یکی از سیاست‌های جریان مافیایی واردات در سال‌های گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویه‌ها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند و باوجود ایستادگی این وزارتخانه در برابر رانت‌خواری، فساد، منافع نامشروع و موج سازی رسانه‌ای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاد. 

وقتی تغییرات به اسم دشمن فرضی تمام می شود

اظهارات آقای وزیر درخصوص اینکه مافیا با تغییر مدیران مانع اصلاحات شده است ؛ درواقع یک فرار رو به جلو به روش قدیمی را به کار برده است؛ چراکه تغییرات پی‌درپی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی نه توسط مافیا، بلکه توسط بدنه خود دولت انجام شده است و مربوط به دولت قبل بوده است نه دولت فعلی. 

آقای نوری قزلجه قصد دارد تا با طرح کلیدواژه‌هایی مثل «مافیا»، مسئولیت گرانی و کمبود را به گردن افراد اشباح بیندازد؛ درحالیکه سوال این است که چرا با وجود مافیایی که از آن دم می‌زنید و با وجود در اختیار داشتن نهاد‌های نظارتی، اسامی آنها فاش و دستشان را از ذخایر ارزی کوتاه نمی‌کنید؟ البته ساختار چندنرخی ارز و به ویژه ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مقابل ارز آزاد) سیاستی بود که بزرگترین تولیدکننده مافیاست و این روش توسط دولت سال‌ها حفظ شد. 

وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی دیگر به وضعیت تأمین نهاده‌ها و خروج بازار از حالت انحصاری اشاره کرد و گفت: مشکلات تأمین نهاده که در گذشته وجود داشت، برطرف شده و روند تأمین نهاده‌ها به روال پایدار افتاده است، ضمن اینکه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار و صیانت از معیشت مردم است و این مسیر با وجود همه فشار‌ها و مخالفت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

مافیا در بنادر است یا در راهروهای وزراتخانه؟

این اظهارات درشرایطی مطرح شده است که ادعا‌های وزیر با واقعیت بنادر و انبار‌ها همخوانی ندارد و هم‌اکنون میلیون‌ها تن نهاده در بنادر کشور به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی رسوب کرده است. همچنین افزایش تعداد شرکت‌های روی کاغذ، به معنای شکستن انحصار نیست؛ و زمانی که ارز فقط به چند نورچشمی یا شرکت‌های خصولتی بزرگ می‌رسد، افزایش شرکت‌ها صرفاً یک نمایش اداری است.

چرا قیمت گوشت و مرغ پایین نمی آید؟

سوال اساسی این است که اگر تأمین نهاده پایدار است، چرا قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت برای تولیدکننده کاهش نمی‌یابد؟ واقعیت این است که تولیدکننده همچنان بخش زیادی از نیاز خود را با قیمت دوبرابر از «بازار سیاه» تهیه می‌کند.

البته لازم به یادآوری است که صیانت از معیشت با دستور و گفتاردرمانی محقق نمی‌شود و نرخ تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها در آذرماه نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارتخانه عملاً شکست خورده و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

 نوری قزلجه البته به شفافیت وزارت جهاد کشاورزی بالیده است و مدعی شده این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت ایستاده است ؛درحالیکه «سامانه بازارگاه» که قرار بود پایان‌بخش رانت باشد، خود به بستری برای تخلفات تبدیل شد که پیش‌تر تابناک گزارش‌های متعددی از «کوتاژ‌های صوری» و فروش نهاده‌هایی که وجود خارجی ندارد تحت عنوان خالی فروشی منتشر کرد. 

حال باید خطاب به وزیر جهاد گفت که آقای وزیر! شفافیت یعنی انتشار عمومی لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و مقدار کالایی که وارد کرده‌اند این اطلاعات به ندرت به صورت شفاف و به روز در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد نه صرفا ساخت یک سامانه که خود محل تخلفات گسترده‌ای است. 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد حرف‌های آقای نوری بیشتر شبیه به یک «رپورتاژ آگهی» برای تلطیف فضای افکار عمومی است تا یک گزارش فنی؛ چراکه او با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی» و «مبارزه با فساد»، تلاش دارد روی این واقعیت سرپوش بگذارد که فرمان مدیریت بازار عملاً از دست وزارتخانه خارج شده و تابع نوسانات ارز و تصمیمات پشت‌پرده تخصیص منابع است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کشتار دام‌های مولد فساد در واردات سامانه بازارگاه تأمین نهاده‌های دامی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
16
پاسخ
این بابا یک بقالی را نمی تواند اداره کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
10
پاسخ
همه انهایی که بصیرت داشتند نبوغ خود را در مملکت داری نشان دادند. افرین
حسین
|
Germany
|
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
16
پاسخ
برای ایشون سفره مردم مفهومی نداره
میر علی تیکمه داش
|
Turkiye
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
15
پاسخ
شزکت نورچشمی آقای وزیر که در حوزه انتخابیه ایشان کارخانه فولاذ دارند یک سال است واردات گوشت انجام می دهند با سرمایه یکی از بانک ها که پولش را گرو گرفته اند و نمی دهند .....
ص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
16
پاسخ
باید شجاعت و جسارت گفتار داشته باشی با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه الان وزارتخانه شما افتضاح از گوشت مرغ گرفته تا میوه و برنج همه چیز یا باید بتوانید کنترل کنید یا جواب طوفان مردم رو جوابگو باشید شعار کافی مرد عمل باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
13
پاسخ
صورتحساب وارتباط شون با بانک وژنهای برتر وبچه وزیران که ارز ترجیحی گرفتند رو هم فاش کنید ودارائی ها مصادره ورسوا شوند وهمکارانشان هم بسزای اعمالشان برسند
سردار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
14
پاسخ
نمیدونم چرا دولت ومجلس این فرد ناکارامد رو کنار نمیگذارند؟ ایشان در تراز یک معاونت این وزارت خانه راهبردی هم نیست
پاسخ ها
کرم گراوندیان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
آقای قالیباف نمیگذارد و جلوی استیضاح را گرفته است.
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
11
پاسخ
نوری سوادش در همین حد است دیگه بهتر از این نمیشه انتظار داشت.او اینکاره نبود.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
7
پاسخ
مشکل اصلی در مکانیزم و خود قانون مالیات ها هستش و قصد اصلاح قانون هم وجود ندارد و اگر اصلاح بشه بدتر از این خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
8
پاسخ
لطفا لبست ارگا ن هایی که کار اصلی خود را دارند ولی کار اقتصادی می کنند هم منتشر کنید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005etm
tabnak.ir/005etm