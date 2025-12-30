فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران
یک منبع آگاه از آزادسازی بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای همسایه ظرف ساعات آینده خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه از آزادسازی بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای همسایه آینده در ساعات پیشرو خبر داد.
شب گذشته یک مقام سازمان برنامه و بودجه از ورود میلیاردها دلار به کشور خبر داده بود.
10000% خبرایی هست . امکان نداره بدون اجازه امریکا این کار انجام بشه !!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
علی| |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چه خنده دار
نه گفتی چه کسی اینو گفته نه گفتی کدوم کشور
حداقل مبلغش رو بیشتر میگفتی
نه گفتی چه کسی اینو گفته نه گفتی کدوم کشور
حداقل مبلغش رو بیشتر میگفتی
پاسخ ها
مجید| |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
امیر| |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مبین شیرودی| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نوش جون آقازاده ها و تراستی ها
پاسخ ها
مجید| |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
حسین| |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وقتی آزاد شد اونوقت بگید آزاد شد
مثل تمام پروژها که با مراسمی و عمومی کلنگ زنی اعلام میکنید اما هیچوقت تموم نشدند
اونوقت 2 میلیارد !!!
گفتم الان میگید 20 میلیارد !!!
مثل تمام پروژها که با مراسمی و عمومی کلنگ زنی اعلام میکنید اما هیچوقت تموم نشدند
اونوقت 2 میلیارد !!!
گفتم الان میگید 20 میلیارد !!!
حتی جرأت گفتن نام کشور هم ندارید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
خدا کنه اینگونه باشه . اما سوال اینجاست که چرا آمریکا در این شرایط جلوی این انتقال رو نمی گیره ؟! شرایطی که دقیقا باب میل آمریکا داره پیش می ره .
پاسخ ها
امین| |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دلار بدون اجازه دولت آمریکا قابل آزاد سازی و ارسال به ایران نیست.
یا خبر شما دروغ است و یا بالاخره تسلیم شدند
یا خبر شما دروغ است و یا بالاخره تسلیم شدند
پاسخ ها
مصطفی| |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چقدر تاثیر گذار بود حالا اون کشور با ترامپ هماهنگ کرده؟؟؟
پاسخ ها
غ| |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
