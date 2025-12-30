صفحه خبر لوگوبالا تابناک
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران

یک منبع آگاه از آزادسازی بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای همسایه ظرف ساعات آینده خبر داد.
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه از آزادسازی بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای همسایه آینده در ساعات پیش‌رو خبر داد.

شب گذشته یک مقام سازمان برنامه و بودجه از ورود میلیاردها دلار به کشور خبر داده بود.

نظرات بینندگان
سالار
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
42
359
پاسخ
10000% خبرایی هست . امکان نداره بدون اجازه امریکا این کار انجام بشه !!
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
باز همتی آمد و کره جنوبی و قطر ش‌روع به آزاد کردن میلیازذها دلار کردند. واقعا همتی تابعه هست و ترامپ هم بزودی در برابر نبوغ همتی جایزه صلح را به او خواهد داد
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
زیبا کلام گفت که موافقت می شود!!! اما در ایران طبق معمول پیروزی تلقی می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چه خبر از مسکن ملی ..... و مسکن بدون قیمت تمام شده و بدون تاریخ تحویل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تو چه ساده ای که باور کردی!! بابا همتی برگشته!! یاد 6 میلیاردی که صد دفعه قرار بود آزاد بشه بیوفت.
امیررضا
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
22
460
پاسخ
چه خنده دار
نه گفتی چه کسی اینو گفته نه گفتی کدوم کشور
حداقل مبلغش رو بیشتر میگفتی
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
پولی هست که در کره مسدود شده بود و حالا اومده قطر
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بگو باشد
ناشناس
| Canada |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
پول مال مانیست بزودی می‌رسه دست صاحبش
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
یک کمی قدرت تحلیل داشتی متوجه میشدی که بابک زنجانی 2 میلیارد از طریق ترکیه وارد ایران کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خبر نیست چیستانه
مبین شیرودی
| Germany |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
همتی شخص نیست منظورشون از همت واحد پول هست
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
29
533
پاسخ
نوش جون آقازاده ها و تراستی ها
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نوش جان که نه! ولی واقعیته
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بدبخت اینقدر منفی نباش خودتو اصلاح کن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
متاسفانه حق با تو هست. این پول مال مردم نیست و نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
21
368
پاسخ
وقتی آزاد شد اونوقت بگید آزاد شد
مثل تمام پروژها که با مراسمی و عمومی کلنگ زنی اعلام میکنید اما هیچوقت تموم نشدند
اونوقت 2 میلیارد !!!
گفتم الان میگید 20 میلیارد !!!
بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
17
439
پاسخ
حتی جرأت گفتن نام کشور هم ندارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
احتمالا عراق است و با اجازه .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قطر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
20
339
پاسخ
از بلوکه شدنم سود بردی
حالا چند برابر بفروش به مردم همیشه در صف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
269
پاسخ
خدا کنه اینگونه باشه . اما سوال اینجاست که چرا آمریکا در این شرایط جلوی این انتقال رو نمی گیره ؟! شرایطی که دقیقا باب میل آمریکا داره پیش می ره .
پاسخ ها
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اینها خبر درمانی است که متاسفانه سالیان متمادی گریبان گیر برخی مسئولین شده و فکر میکنن با خبرهای فیک میشود مملکت رو اداره کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چقدر تو ساده ای! دوره اول همتی یادت رفته؟ سلطان نوسانگیری برگشته ها!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
23
379
پاسخ
دلار بدون اجازه دولت آمریکا قابل آزاد سازی و ارسال به ایران نیست.
یا خبر شما دروغ است و یا بالاخره تسلیم شدند
پاسخ ها
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
خبر دروغه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
293
پاسخ
چقدر تاثیر گذار بود حالا اون کشور با ترامپ هماهنگ کرده؟؟؟
پاسخ ها
غ
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
حالا شما چرا خوشحالی که تسلیم شدن
صالح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
217
پاسخ
باشه ممنون
