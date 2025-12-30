صفحه خبر لوگوبالا تابناک
یزد، چهارشنبه تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی استان به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی و شعب منتخب بانک‌ها به دلیل ماندگاری توده هوای سرد تا آخر هفته و مدیریت مصرف انرژی تعطیل اعلام می‌شود.
به گزارش تابناک؛ احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما و همچنین ناترازی‌های حوزه تأمین انرژی در بخش گاز و برق، کارگروه انرژی استان صبح امروز، سه‌شنبه هفتم اسفند، تشکیل جلسه داد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه: تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی استان به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی و شعب منتخب بانک‌ها به دلیل ماندگاری توده هوای سرد تا آخر هفته و مدیریت مصرف انرژی تعطیل اعلام می‌شود.

دبیر کارگروه انرژی استان یزد افزود: تنظیم دمای وسایل گرمایشی ساختمان‌ها بر روی دمای آسایش ۱۸ درجه سانتیگراد و استفاده بهینه از انرژی برق و گاز در روز‌های جاری با کاهش حداقل ۲ درجه سانتیگراد دمای منزل و کاهش مصارف برق از مهمترین تاکیدات جلسه به تمامی مشترکین گاز و برق می‌باشد.

مدیریت بحران وی افزود: تمامی ادارات و اماکن دولتی موظف شدند نسبت به خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌ها در روز‌های تعطیل اقدام کنند.

