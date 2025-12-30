صفحه خبر لوگوبالا تابناک
استعفای معاون سیاسی پزشکیان تایید شد

سخنگوی دولت با تایید اصل ارائه استعفای مهدی سنایی مشاور و معاون سیاسی رئیس‌جمهوری گفت: از اینکه استعفا مورد پذیرش قرار گرفته یا نه خبر ندارم.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۴۳
| |
30681 بازدید
|
۳

استعفای معاون سیاسی پزشکیان تایید شد

فاطمه مهاجرانی در بخشی از نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره اصل طرح استعفای مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: لزوماً وقتی افراد استعفا می‌کنند به‌معنای بالاگرفتن اختلافات نیست و ممکن است افراد باهم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: افراد باید تا زمانی در جایی بمانند که حس خودشان این باشد کاری که برایش آمده‌اند را انجام می‌دهند؛ بنابراین اصل این موضوع را رد نمی‌کنم.

مهاجرانی یادآور شد: این استعفا از قبل ارائه شده بود اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اکنون نیز از اینکه این استعفا مورد قبول قرار گرفته شده خبر ندارم.

سخنگوی دولت گفت: دولت بر استفاده از ظرفیت همه افراد تاکید دارد و با شناختی که از آقای سنایی دارم اگر هم این استعفا مورد پذیرش قرار گیرد، پس از خروج از دولت نیز به ما کمک خواهند کرد.

