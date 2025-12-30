جان باختن مربی ایرانی در نیجریه
در تصادف مرگبار نیجریه آنتونی جاشوا جان سالم به در برد اما مربی ایرانی او جان باخت.
آنتونی جاشوا، قهرمان پیشین بوکس سنگینوزن جهان از یک سانحه رانندگی شدید در نیجریه که به مرگ دو سرنشین دیگر از جمله مربی ایرانی او منجر شد، جان سالم به در برد.
طبق آخرین گزارشها، وضعیت این بوکسور بریتانیایی پایدار اعلام شده و به گفته پلیس نیجریه، حال عمومی او به رغم جراحات متحمل شده، خوب است.
به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز؛ این حادثه صبح دوشنبه در یکی از بزرگراههای نیجریه که به لاگوس، پایتخت اقتصادی این کشور منتهی میشود، رخ داد. مقامهای محلی با صدور بیانیهای اعلام کردند که دو نفر از جمله سینا قائمی، دوست و مربی ایرانی او در این حادثه جان باختند.
