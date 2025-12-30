صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تابناک گزارش می‌دهد

حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران!؛ اهداف ادعای ترامپ در دیدار نتانیاهو

رئیس جمهور آمریکا در دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران شد.
حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران!؛ اهداف ادعای ترامپ در دیدار نتانیاهو

دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه آیا به بنیامین نتانیاهو اجازه می‌دهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: «برای موشک‌های بالستیک، بله. برای سلاح هسته‌ای، سریع!»

 به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت ایران و در جریان استقبال از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به پالم‌بیچ فلوریدا و اقامتگاه ریاست‌جمهوری ایالات متحده سفر کرده است، ادعا‌هایی را درباره ایران مطرح کرد و گفت: «شنیده‌ام که ایران در تلاش است تا (قابلیت‌های هسته‌ای) خود را بازسازی کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آن را نابود خواهیم کرد. البته امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.»

وی مدعی شد در صورتی که ایران به توسعه برنامه موشکی خود ادامه دهد، فورا به آن حمله خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «ایران می‌توانست قبل از حملات تابستان با ما به توافق دیپلماتیک برسد.»

ترامپ مجددا با طرح ادعایی تکراری درباره مذاکرات با ایران گفت: «شنیده‌ام ایران می‌خواهد توافق کند. اگر آنها می‌خواهند توافق کنند، این خیلی هوشمندانه‌تر است.»

دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه آیا به بنیامین نتانیاهو اجازه می‌دهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: «برای موشک‌های بالستیک، بله. برای سلاح هسته‌ای، سریع!»

ترامپ گفت: اگر ایران قدرت بگیرد نمی‌توان در خاورمیانه صلح برقرار کرد!

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که «آیا از سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنید؟»، در اظهاراتی گستاخانه و با دخالت در امور داخلی ایران گفت: من نمی‌خواهم در مورد سرنگونی یک رژیم صحبت کنم. آنها مشکلات زیادی دارند، تورم وحشتناکی دارند، اقتصادشان نابود شده، اقتصادشان خوب نیست و می‌دانم که مردم خیلی خوشحال نیستند. اما فراموش نکنید، هر بار که شورشی رخ می‌دهد یا کسی گروهی کوچک یا بزرگ تشکیل می‌دهد، شروع به تیراندازی به مردم می‌کنند، می‌دانید، مردم را می‌کشند. من این را سال‌ها تماشا کرده‌ام. نارضایتی عظیمی وجود دارد. آنها افراد بسیار شروری هستند.»

به گزارش تابناک، در دو هفته اخیر برای بار دوم است که ترامپ صحبت از حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران سخن می‌راند و مدعی چنین حمله‌ای می‌شود.

پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پنج شنبه ۲۰ آذر در دفتر بیضی مدعی شده بود: ایرانی‌ها خیلی سریع در حال بازسازی برنامه موشکی خود هستند. آنها می‌توانند تلاش کنند. اما احیای برنامه هسته‌ای برای ایرانی‌ها به زمان بسیاری نیاز دارد و اگر بخواهند آن را بدون توافق بازسازی و احیا کنند، دوباره آن را نابود خواهیم کرد. ما می‌توانیم موشک‌های ایران را هم خیلی سریع از کار بیاندازیم.

صحبت‌های ترامپ تأکیدی بر «جنگ پیشگیرانه» است. جنگ پیشگیرانه (Preventive War) در اصلاح نظامی به جنگی اطلاق می‌شود که برای جلوگیری از تهدیدی بالقوه و بلندمدت آغاز می‌شود؛ تهدید فوری نیست، اما ممکن است در آینده خطرناک شود.

ویژگی‌های های این جنگ عبارتند از: ۱. تهدید غیر فوری و احتمالی است؛ ۲. هدف آن جلوگیری از قدرت‌گیری یا تغییر موازنه در آینده است و از جنبه حقوقی نیز معمولاً در حقوق بین‌الملل نامشروع تلقی می‌شود.

در مقایسه با جنگ «پیش دستانه» که در آن تهدید قریب‌الوقوع و فوری است و هدف آن جلوگیری از ضربه اول دشمن است، جنگ پیشگیرانه از لحاظ تعریف تهدید «ذهنی تر» است و از لحاظ حقوقی نیز محل پرسش اساسی است.

هر چند برای جنگ پیش دستانه نیز نمی‌توان مبنای حقوقی مستحکمی یافت ولی در حقوق بین‌الملل، در شرایط بسیار محدود می‌تواند به‌عنوان دفاع مشروع تلقی شود؛ البته همین موضوع هم محل منازعه است.

در حال حاضر آمریکا نه تنها در خصوص برنامه هسته‌ای بلکه در خصوص موضوع موشکی ایران بر «جنگ پیشگیرانه» تأکید می‌کند. بر همین اساس ترامپ بعد از تجاوز آمریکا/ اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای مدام تکرار می‌کرد که اگر این حمله صورت نمی‌گرفت، ایران ظرف روز‌های آینده به سلاح اتمی دست پیدا می‌کرد.

ترامپ در جریان سفر آبان ماه خود به ژاپن گفته بود «تا پیش از این عملیات (تجاز به تاسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن)، تهران قرار بود در دو ماه به سلاح اتمی دست بیابد «اما دیگر این‌طور نیست».

اما همانگونه که اشاره شد، ترامپ اهداف «جنگ پیشگیرانه» علیه ایران را از موضوع هسته‌ای به موضوع موشکی نیز تعمیم داده است. پیشتر مقامات ایران اعلام کرده بودند که دولت ترامپ علاوه بر موضوع «غنی سازی» صفر، کاهش برد موشک‌های ایران به ۳۰۰ یا ۵۰۰ کیلومتر را نیز مطالبه کرده است.

تأکید ترامپ بر جنگ پیشگیرانه علیه برنامه موشکی ایران به منظور حفظ موازنه قوای بعد از جنگ ۱۲ روزه مقابل ایران است. یعنی حتی به ادعای خود به ایران اجازه ندهد قوای نظامی خود از جمله برنامه موشکی را به گونه‌ای پیش ببرد که این موازنه به ضرر اسرائیل رقم بخورد و به عنوان یک بازیگر ضعیف در منطقه باقی بماند.

بر همین اساس ترامپ در دیدار با نتانیاهو صراحتا در این زمینه گفت: اگر ایران قدرت بگیرد نمی‌توان در خاورمیانه صلح برقرار کرد!

«مارک فیتزپاتریک» سرپرست اسبق معاونت بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا و مدیر اجرایی اندیشکده انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در این خصوص به خبرنگار تابناک گفته است: صحبت رئیس‌جمهور ترامپ درباره حمله به موشک‌های ایران انحرافی از سیاست‌های قبلی است. تا کنون، ایالات متحده در درجه اول نگران توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران بوده، به‌خاطر تهدیدی که می‌توانست برای منافع ملی آمریکا و امنیت جهانی ایجاد کند. موشک‌ها نگرانی کمتری داشتند. همسایگان ایران باید نگران موشک‌هایی باشند که می‌توانند به قلمرو آنها اصابت کنند، اما خاک ایالات متحده خارج از برد این موشک‌هاست.

وی افزود: آنچه تغییر کرده این است که اسرائیل اکنون بالستیک‌ها را بزرگ‌ترین تهدید ایران می‌داند، چون بسیاری از آنها توانستند از گنبد آهنین عبور کنند. در صحبت درباره از کار انداختن موشک‌های ایران، ترامپ به‌نظر می‌رسد که غریزی و تقلیدی از نتانیاهو صحبت می‌کند، و به‌اشتباه منافع ملی اسرائیل و آمریکا را معادل می‌بیند.

بر این اساس اظهارات ترامپ را می‌توان در قالب بزرگتر و مطرح در سند امنیت ملی جدید ردیابی کرد.

این سند اشاره می‌کند که وضعیت امروز خاورمیانه دیگر «آنقدر‌ها هم که تیتر‌های خبری نشان می‌دهند بحرانی نیست»، چرا که ایران به عنوان «مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه» در دو سال گذشته و «از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با اقدامات اسرائیل و همچنین عملیات چکش نیمه‌شب ترامپ علیه برنامه هسته‌ای ایران، به شدت ضعیف شده است.

این سند می‌گوید: «روز‌هایی که خاورمیانه در برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای روزانه سیاست خارجی آمریکا غالب بود، خوشبختانه به پایان رسیده است؛ نه به این دلیل که خاورمیانه اهمیت خود را از دست داده، بلکه به این دلیل که آن عامل مزاحمت همیشگی و که روزگاری منبع بالقوه یک فاجعه قریب‌الوقوع بود، دیگر نیست.»

بر این اساس آمریکا که مدعی تضعیف ایران است لذا می‌خواهد موازنه کنونی تسلیحاتی و منظقه ای به نفع اسرائیل باقی بماند. توسعه برنامه موشکی ایران می‌تواند این موازنه را تغییر دهد؛ لذا ترامپ معتقد است این برنامه باید ذیل یک توافق قرار گیرد. یعنی برد موشک‌های ایران کاسته شود.

به زعم ترامپ اگر چنین توافقی صورت نگیرد و ایران برنامه موشکی خود را گسترش دهد، جنگ پیشگیرانه انجام می شود. نکته مهم این است که نه تنها آمریکا از حمله رژیم صهیونیستی به برنامه موشکی ایران حمایت می‌کند بلکه خود نیز چنین حمله‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد.

با وجود این تهدیدات، ایران بار‌ها اعلام کرده در مورد امنیت ملی خود و موضوعی غیر از هسته‌ای حاضر به گفت‌و‌گو با آمریکا نخواهد بود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
70
137
پاسخ
ترامپ قاتل بمیر

نتانیاهو بچه کش برو به جهنم
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سری هم به بازار تهران بزن و اوضاع اسفناک فروشندگان را ببین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ترامپ ذات کثیف امریکا را نشون داد. خدا نابودتان کند و حکومت صالحان را در زمین برپاکند ف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
86
76
پاسخ
صهیون مگر قصد خودکشی داره سیبلی کوچک در منطقه خوراک موشکهای هولناک ایران!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
احسنت
صهیون عددی نیست هنوز از موشکهای به روز استفاده نشده که
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اشتباه منفی دادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
45
48
پاسخ
مگر شهر هرته که ترامپ اجاز حمله بدهد؟ بعد ما هم دست و پابسته مینشینیم؟ ترامپ ابتدا در مورد ضرب العجل هایش برای ونزوئلا پاسخ دهد که چرا عمل نکرده به آنها بعد بیاید برای ایران شاخ و شانه بکشد. مفت نمیتواند اینجا را صاحب شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
آره بابا شهر هرته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
32
48
پاسخ
کاملا مشخص که توافق هرچه سریعتر بهتر از عدم توافق است.قبلا کارت هسته ای در دستان دیپلمات ها بود و الان با کارت موشکی هم میتوان امتیاز گرفت تا اینکه هر دو کارت از دست بروند....
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
54
41
پاسخ
الان وقت حمله پیش دستانه ایران به اسراییل است...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تله
هیچ اظهارنظر سیاسی نمیتونه واقعی باشه.
تله
ناشناس
| Germany |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
شما زیر پتو خوابیده اید و دستمزد می گیرید که دستور حمله صادر کنید !!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
50
65
پاسخ
حالا هی بگید بمب اتمی اخ و پیفه. مردم برای امنیت خودشون درخواست ساخت بمب اتمی دارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دلار ۱۴۰ هزار تومان بسیار مخرب تر از بمب اتم است ، پس بشین سر جات و اینقدر حرف نزن
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
عتیقه، داره میگه غنی سازی سه و نیم درصد هم راه بندازید بهتون حمله میکنم اونوقت تو میگی بمب اتم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
42
18
پاسخ
وای دوباره جنگ و گرانی و بدبختی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مگر ایران میخوادجنگ راه بندازه. نکنه توقع داری کسی ازایران ومنافع کشورت دفاع نکنه..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
4
پاسخ
با مشخص شدن نیت پلید آمریکا و اسراییل ؛حالا تکلیف نظامیون و سیاسیون ما چیست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
7
پاسخ
فقط چاره عقب راندن نتانیاهوی قاتل، چند تا تست بمب هیدروژنی هست و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
11
پاسخ
اگر همان موقع که سردار سلیمانی را ترور کردند یک ناو حرامی ها را منهدم می‌کردید این هویج جسارت حملات بعد به سرش نمیزد.
