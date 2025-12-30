مهاجرانی با اعتراضات همدل شد!
«فاطمه مهاجرانی» امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود ضمن گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و همچنین میلاد حضرت مسیح، گفت: میبینیم که مردم چگونه این روزها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست، هر کجا درد هست فریاد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را میبینیم و میشنویم و به رسمیت میشناسیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: دستوری که رئیسجمهور پزشکیان به وزارت کشور دادهاند، مبنی بر ایجاد سازوکار گفتوگویی با افرادی که اعتراضاتی دارند، نشاندهنده این است که دولت این اعتراضها را به رسمیت میشناسد. دولت نه تنها تنگناها، بلکه بحرانها را نیز فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی میداند تا بنیان گفتگو را تقویت کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: میدانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده میشود. بر این موضوع تأکید میکنم که اعتراضات مردم را به رسمیت میشناسیم و بر تجمعات مسالمتآمیز که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شدهاند، تأکید داریم. همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: دولت، حتی اگر صداهای تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند میکنند، نشاندهنده فشار بالایی است که بر آنها وارد میشود. کار دولت این است که صدای مردم را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود در جامعه کمک کند. به همین دلیل، برنامه سهسطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیازمند تصمیمگیری در سایر نهادهاست
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تصمیمگیری درخصوص نیروهای شرکتی، فراتر از قانون بودجه سنواتی است، گفت: این موضوع در چارچوب بودجه سالانه قابل حل نیست، تعیین تکلیف این نیروها نیازمند تصمیمگیری در سایر نهادها، بهویژه مجلس شورای اسلامی است و در این خصوص لازم است تصمیمات تقنینی و سیاستگذاریهای مشترکی میان دولت و مجلس اتخاذ شود.
رویکرد دولت «حفظ قدرت خرید» است
وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته افزایش حقوق داشتهایم اما قدرت خرید افزایش پیدا نکرده است، اظهار داشت: رویکرد دولت در تعیین افزایش حقوق، «حفظ قدرت خرید» است. وقتی دولت از افزایش چنددرصدی حقوق صحبت میکند، به معنای نادیدهگرفتن تورم نیست؛ بلکه نگاه دولت معطوف به کنترل ریشههای تولید تورم است.
مهاجرانی ادامه داد: هر دولتی اگر بیش از درآمد واقعیاش تعهد و هزینه ایجاد کند، ممکن است در کوتاهمدت رضایت ظاهری ایجاد شود، اما در بلندمدت نتیجه آن همان چیزی است که بارها تجربه کردهایم؛ تورمهای ۲۰، ۳۰ و حتی بالای ۴۰ درصد.
مردم بهخوبی واقعیات اقتصادی را درک میکنند
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برآورد دولت از خط فقر در سال آینده به چه میزان است، با تاکید بر اینکه دولت هیچ چیزی را از مردم پنهان نمیکند، گفت: مردم بهخوبی با سفره و سبد خرید خود، واقعیات اقتصادی را درک میکنند. بنابراین به محض اینکه خط فقر رسمی برای سال آینده مشخص شود، مطمئناً این رقم را خدمت شما و عموم مردم اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم متمرکز است. رویکرد دولت علمی و مبتنی بر شفافیت است و در این مسیر هیچ پنهانکاری وجود ندارد. دولت صدای مردم را میشنود و دولت نیز با دقت گوش میدهد و اقدامات خود را در جهت درمان مشکلات اقتصادی و حفظ رفاه مردم انجام میدهد
مالیات بر ارزش افزوده بر اقلام خوراکی اعمال نمیشود
سخنگوی دولت درخصوص افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در مورد اقلام خوراکی هیچگونه افزایشی را در مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم و به طور طبیعی این اقلام از مالیات معاف هستند. همچنین حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان هم از این موضوع مستثنی شدهاند.
مهاجرانی با بیان اینکه فقر را مفهومی چندبعدی میدانیم، تاکید کرد: درهمین راستا رویکرد دولت بر اساس اصل «توجه ویژه به ضعیفترین حلقهها» است. طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه مربوطه،دهک بندیها را به صورت دورهای و تقریباً هر سه ماه یک بار بررسی میکند و بر اساس شاخصهایی که برای ارتقای عدالت معیشتی در نظر گرفته شده، اصلاحات لازم انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات مردم درخصوص دهکبندی در سامانه حمایت قابل پیگیری است، گفت: هدف دولت از این سامانه، حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از تضییع حقوق خانوارها است.
رویکرد دولت پرداختن ریشه ای به موضوع افزایش قیمت ها
مهاجرانی رویکرد اصلی دولت را پرداختن ریشهای به موضوع افزایش قیمتها دانست و تاکید کرد: از ۲۰ سال پیش تا کنون، حقوقها بیشتر شده ولی قدرت خرید همه مردم کاهش پیدا کرده است. باید به صورت همزمان برای حفظ معیشت خانوارها دقت داشته باشیم و لذا اقدامات لازم برای کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت درحال انجام است.
وی افزود: همچنین برای معیشت مردم با کالا برگ و یارانههایی که پرداخت میشود، به صورت همزمان افزایش و تضمین عرضه کالاهای اساسی صورت میگیرد. حقوق کارگران با توجه به رویکرد سه جانبه نمایندگان، دولت و کارگران و کارفرمایان، هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه توزیع کالابرگ از دی ماه جاری به صورت منظم انجام خواهد شد، اظهار داشت: با تصویب برنامه ۲۰ مادهای اصلاحات اقتصادی دولت، انشاالله کالابرگ در سال آینده نیز به صورت منظم پرداخت خواهد شد.
ماموریت ویژه رئیس کل بانک مرکزی، تقویت سیاستهای پولی کشور است
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی، گفت: ساماندهی وضعیت بانک آینده از جمله کارهای بزرگی بود که ایشان انجام دادند.
مهاجرانی با تشریح مهمترین برنامههای بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی، ادامه داد: ماموریت ویژه رئیس کل بانک مرکزی، بازسازی اعتماد، اصلاح کارکردهای بنیادی و تقویت سیاستهای پولی کشور است.
وی همچنین درخصوص برنامه دولت برای پیشبرد اهداف در حوزه نظام ارجاع، تاکید کرد: عدالت در حوزه درمان، یکی از چهار محور اصلی شعارهای رئیسجمهور است. در این راستا، تسریع در پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از طریق اصلاح جریان نقدینگی، تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام حیاتی و داروهای مرتبط با بیماریهای خاص، تقویت پوشش بیمهای و بازنگری در تعهدات بیمهها بهویژه در حوزه داروهای ضروری و بیماریهای صعبالعلاج از برنامههای دولت است.
سخنگوی دولت با اشاره به ماههای پیش روی رجب، شعبان و رمضان، اظهار داشت: ذخایر میوه شامل سیب و مرکبات، سبزی و صیفی جات در وضعیت مطلوبی قرار دارد تا میوهها با هزینه ثابت و قیمت مناسب به دست مردم برسند و دراین بخش کمیته راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام میدهد.
وی افزود: در حوزه اقلام اساسی نظیر برنج، روغن و شکر هم وضعیت در مجموع مطلوب است و موضوع پرش قیمت روغن نیز برطرف شده است.
مهاجرانی ادامه داد: دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تامین گوشت قرمز به خصوص در استان تهران، کارهای خوبی انجام شده و برای تامین گوشت سفید و تخم مرغ هم پیش بینیهای لازم انجام شده است.
استعفا به معنای افزایش اختلافات نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استعفای معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور را تایید میکنید؟ گفت: ابتدا لازم است بیان کنم که استعفا لزوماً به معنای افزایش اختلافات نیست. افراد در هر مجموعهای ممکن است تفاوت نظرهای کارشناسی داشته باشند و هر فرد تا زمانی باید در جایگاه خود باقی بماند که احساس کند میتواند به مأموریتش به خوبی عمل کند. با این حال، دولت همواره تمایل دارد از ظرفیت همه افراد استفاده کند و با شناختی که از معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور داریم، حتی در صورت پذیرش استعفا و خروج وی از دولت، ایشان همچنان میتوانند به شکل مشورتی یا همکاریهای دیگر به دولت کمک کنند.
اقدامات اصلاحی در حوزه معیشت انجام میشود
مهاجرانی با بیان اینکه دولت براش شنیدن صدای مردم گوش شنوایی دارد، خاطر نشان کرد: ما با گوش جان میشنویم و این وظیفه ماست هیچ کار ویژهای انجام نمیدهیم با تمام وجود خواهیم شنید و حتماً اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد
وی با تاکید بر اینکه کشور در جنگ چندلایه و چندبعدی اقتصادی قرار دارد، گفت: در این راستا برخی اعداد و پیشبینیها میتواند ذهنیتسازی و نگرانیهای غیرضروری ایجاد کند. در این مسیر، همکاری رسانهها برای آرام کردن فضا و مدیریت انتظارات عمومی اهمیت ویژهای دارد. دولت با تمرکز بر کنترل نقدینگی، انضباط بودجهای و کاهش تدریجی تورم اقدامات مؤثر خود را دنبال میکند تا ساختار اقتصادی کشور پایدار بماند و نوسانات مدیریت شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مدلهای اقتصادی موجود در وزارت اقتصاد و امور دارایی، وقوع ابرتورم ۳۰۰ درصدی را تایید نمیکنند.
کوچک سازی دولت در 11 وزارتخانه انجام شده است
مهاجرانی گفت: طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت مکلف است درصدی از ساختار خود را بهینه و کوچکسازی کند. در این راستا، بررسیها در ۱۱ وزارتخانه انجام شده است. تاکنون ۲وزارتخانه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، سند اصلاح ساختاری خود را تصویب و ابلاغ کردهاند و پیشنویس آن در شورای عالی اداری نیز مورد تصویب قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: هدف این اصلاحات، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت از طریق بهینهسازی ساختار و کوچکسازی دستگاهها است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سایر برنامههای اقتصادی دولت نیز به محض روشن شدن جزئیات به صورت کامل اطلاعرسانی خواهد شد، ادامه داد: در سال آینده از استقراض از بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق قرضه جلوگیری خواهد شد. این موضوع در سالهای گذشته موجب بر هم ریختن بازار بورس و سایر بازارهای مالی میشد.
وی با اشاره به تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، افزود: در این خصوص دولت وارد گفتوگو با مجلس شورای اسلامی شده است، مجلس پیشنهاداتی داشت که دولت آنها را شنید و مورد توجه قرار داده است، از سوی دیگر دولت محدودیتهایی دارد که مجلس نیز آنها را شنیده است، در حال رایزنی با مجلس هستیم که انشاالله با حصول توافق برای حفظ معیشت مردم گامهای استواری برداریم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: شنیدن صدای مردم، حتی صدای اعتراضات تند آنها وظیفه دولت است و تمام تلاش خود را میکنیم که با ایجاد جریان گفتوگو و اقدامات اصلاحی، آرامش را به جامعه بازگردانیم. همچنان که رئیسجمهور پزشکیان نیز دستور دادند که گفتوگویی شکل بگیرد و تلاشهایی برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد و جامعه را شاهد باشیم.