این استان هم چهارشنبه تعطیل شد
با توجه به استمرار شرایط جوی حاکم بر استان روز چهارشنبه تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانکها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل اعلام شد.
استانداری همدان اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و کاهش دما، روز چهارشنبه ۱۰ دی تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانکها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل اعلام شد.
آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر برگزار میشود.
