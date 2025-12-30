صفحه خبر لوگوبالا تابناک
این استان هم چهارشنبه تعطیل شد

با توجه به استمرار شرایط جوی حاکم بر استان روز چهارشنبه تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل اعلام شد.
این استان هم چهارشنبه تعطیل شد

 

استانداری همدان اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و کاهش دما، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل اعلام شد.

 آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه‌ زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود. 

