تولید بیش از۱۷۴ میلیون بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی
به گزارش گروه انرژی تابناک، به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی با تأکید بر اهمیت راهبردی میعانات گازی بیان کرد: میعانات گازی بهعنوان محصولی با ارزش افزوده بالا، افزون بر صادرات مستقیم، نقش تعیینکنندهای در تأمین خوراک صنایع پاییندستی و تولید فرآوردههای با ارزش اقتصادی بالا دارد و افزایش تولید سالهای اخیر، بهطور مستقیم سبب رشد درآمدهای حاصل از فروش محصولات جانبی شده است.
وی مجتمع گاز پارس جنوبی را بزرگترین مرکز فرآورش گاز طبیعی کشور معرفی کرد و افزود: این مجتمع عظیم صنعتی با برداشت گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی و فرآورش آن در پالایشگاههای متعدد، سهم تعیینکنندهای در تأمین خوراک پتروشیمی های مستقر در منطقه و پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارد؛ پالایشگاهی که بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شناخته میشود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: این مجتمع با اتکا به توان متخصصان داخلی، اجرای پروژههای توسعهای و بهرهگیری از فناوریهای نوین، افزون بر افزایش ظرفیت تولید و ارتقای پایداری تأمین خوراک، نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی، رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده ملی ایفا میکند.