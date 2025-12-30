صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در ۹ ماهه امسال؛

تولید بیش از۱۷۴ میلیون بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان خبر تأمین راهبردی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تقویت امنیت انرژی کشور گفت: در ۹ ماهه امسال پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی موفق به تولید بیش از ۱۷۴ میلیون بشکه میعانات گازی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۱۷
| |
979 بازدید

تولید بیش از ۱۷۴ میلیون بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی

به گزارش گروه انرژی تابناک، به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی با تأکید بر اهمیت راهبردی میعانات گازی بیان کرد: میعانات گازی به‌عنوان محصولی با ارزش افزوده بالا، افزون بر صادرات مستقیم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و تولید فرآورده‌های با ارزش اقتصادی بالا دارد و افزایش تولید سال‌های اخیر، به‌طور مستقیم سبب رشد درآمدهای حاصل از فروش محصولات جانبی شده است.

وی مجتمع گاز پارس جنوبی را بزرگ‌ترین مرکز فرآورش گاز طبیعی کشور معرفی کرد و افزود: این مجتمع عظیم صنعتی با برداشت گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی و فرآورش آن در پالایشگاه‌های متعدد، سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک پتروشیمی های مستقر در منطقه و پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارد؛ پالایشگاهی که به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شناخته می‌شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: این مجتمع با اتکا به توان متخصصان داخلی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزون بر افزایش ظرفیت تولید و ارتقای پایداری تأمین خوراک، نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی، رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده ملی ایفا می‌کند.  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پارس جنوبی میعانات گازی خوراک پتروشیمی گاز طبیعی پالایشگاه ستاره خلیج فارس
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005et7
tabnak.ir/005et7