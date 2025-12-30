صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دیدار سرلشکرعبداللهی با خانواده‌ شهیدحاجی‌زاده و باباخانی

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در دیدار با خانواده شهیدان حاجی‌زاده و باباخانی، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ 12 روزه، بر نقش برجسته این شهدا در ارتقای توان دفاعی کشور و شکست دشمن صهیونیستی تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۱۵
|
1379 بازدید

دیدار سرلشکرعبداللهی با خانواده‌ شهیدحاجی‌زاده و باباخانی

سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با خانواده سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه و سردار سرتیپ شهید علی باباخانی مسئول فقید حوزه ریاست قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید حاجی‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، اظهار داشت: آشنایی بنده با این شهید بزرگوار به زمان جنگ تحمیلی هشت‌ساله برمی‌گردد؛ زمانی که شهیدان طهرانی‌مقدم و شفیع‌زاده مسئولیت توپخانه سپاه را به عهده داشتند و این آشنایی بعداً در نیروی هوافضا خیلی نزدیک‌تر شد و تا زمان شهادت با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید حاجی‌زاده عنوان کرد: شجاعت، شهامت، تلاش و کوشش، فکر و تدبیر از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارز این شهید بزرگوار بود.

وی به نقش مؤثر شهید حاجی‌زاده در ارتقاء توان موشکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان نقش ارزنده شهید حاجی‌زاده را در جنگ تحمیلی 12 روزه به وضوح دیدند و به‌خوبی قدردان این شهید معزز و دیگر شهدای کشور هستند.

همسر شهید حاجی‌زاده نیز در این دیدار گفت: ان‌شاء‌الله خداوند سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر سر ما و ملت ایران حفظ کند و ما را از رهروان امام خامنه‌ای و شهدا قرار دهد.

دیدار سرلشکرعبداللهی با خانواده‌ شهیدحاجی‌زاده و باباخانی

سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید باباخانی، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: شهید باباخانی انسان بسیار بزرگوار و پرتلاشی بودند که در حوزه کاری علم، هنر و استعداد فوق‌العاده‌ای داشتند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در ادامه به شکست دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر اشاره و تصریح کرد: رژیم صهیونی در جنگ 12 روزه ضربات خیلی سختی خورد و اطلاعاتی که ما از سرزمین‌های اشغالی داریم، حکایت از این موضوع دارد؛ اما این رژیم، آمار تلفات و ضرباتی را که متحمل شده است، سانسور می‌کند.

وی افزود: این ضربات سخت موجب شد که رژیم صهیونی به‌صورت یک‌طرفه درخواست آتش‌بس کند و در مقابل، کشور قدرتمند و عزیز جمهوری اسلامی ایران که هیچ‌گاه به‌دنبال درگیری و برخورد نظامی نبوده، با روحیه بالایی که برگرفته از مکتب شهادت است، با قطع درگیری موافقت کرد.

همسر شهید «باباخانی» نیز در این دیدار، گفت: همسرم در طول خدمت، از دهه 60 تا زمان شهادتش به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت و مجاهدت بود و تنها مزد سال‌ها مجاهدت همسرم «شهادت» بود. ان شاءالله که بتوانیم ادامه‌دهنده راه آن‌ها باشیم.

دیدار سرلشکرعبداللهی با خانواده‌ شهیدحاجی‌زاده و باباخانی

سرلکشر عبداللهی شهدای اقتدار شهید حاجی زاده شهید باباخانی دیدار
