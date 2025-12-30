خالده ضیا، که در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن بنگلادش به قدرت رسید سه‌شنبه پس از یک دوره بیماری طولانی در ۸۰ سالگی درگذشت.

حزب ملی‌گرای بنگلادش، حزب مخالفی که خالده ضیا رهبری آن را بر عهده داشت، اعلام کرد که او پس از یک بیماری طولانی جان باخت.

به گزارش تابناک؛ با وجود آنکه خالده ضیا از سال ۲۰۰۶ در قدرت نبود و چندین سال را در زندان یا حبس خانگی گذراند، او و حزب میانه‌رو متمایل به راستش همچنان از حمایت گسترده‌ای برخوردار بودند.

او اوایل سال ۲۰۲۵ برای درمان پزشکی به لندن رفت و پس از چهار ماه اقامت، به کشور بازگشت.