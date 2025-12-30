ترامپ می‌گوید که به اسرائیل اجازه خواهد داد تا بار دیگر به ایران حمله کند تا موشک‌های بالستیک آن را نابود کند.

ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!

به گزارش تابناک؛ ترامپ می‌گوید که به اسرائیل اجازه خواهد داد تا بار دیگر به ایران حمله کند تا موشک‌های بالستیک آن را نابود کند.

اما این دقیقاً به چه معناست؟ آیا ایالات متحده در حملات واقعی شرکت خواهد کرد؟ آیا دخالت خود را به سرنگونی موشک‌های تلافی‌جویانه ایران محدود خواهد کرد؟

اگر مورد اول باشد، ترامپ نه تنها به اسرائیل «اجازه» می‌دهد تا حمله کند؛ ایالات متحده در واقع در جنگ با ایران خواهد بود. این خیانت به وعده‌اش به پایگاه رأی‌دهندگانش برای دور نگه داشتن ایالات متحده از جنگ‌ها خواهد بود (البته او قبلاً هم این وعده را نقض کرده است).

علاوه بر این، برخلاف برنامه هسته‌ای که تعداد محدودی تأسیسات شناخته‌شده بود، برنامه موشکی در سراسر کشور در تعداد زیادی تأسیسات مخفی پراکنده است که بسیاری از آن‌ها احتمالاً برای ایالات متحده/اسرائیل ناشناخته هستند.

بنابراین، ترامپ احتمالاً قادر نخواهد بود این را به عنوان صرف «اقدام نظامی» و نه جنگ توجیه کند. همچنین بعید است بتواند با تهران برای پاسخی محدود از سوی ایران مذاکره کند، زیرا موشک‌ها آخرین خط دفاعی ایران - آخرین پایه بازدارندگی آن - هستند.

تهران تلاش‌های زیادی برای اجتناب از رویارویی نظامی با ایالات متحده کرده است، اما صرف اینکه در گذشته خویشتن‌داری نشان داده، به معنای آن نیست که در این سناریو بتواند این کار را تحمل کند. در واقع، با توجه به اینکه ایران بدون موشک‌هایش کاملاً بی‌دفاع خواهد بود، احتمالاً محاسبه می‌کند که چاره‌ای جز حمله مستقیم به اهداف آمریکایی ندارد.

حتی اگر ترامپ تصمیم بگیرد «تنها» از اسرائیل در دفاع حمایت کند در برابر انتخاب جنگی دیگر از سوی اسرائیل - که موضع بایدن بود - این کار باز هم اسرائیل را تشویق می‌کند تا جنگ را از سر بگیرد، زیرا ایالات متحده هزینه آن را برای اسرائیل کاهش می‌دهد.

هزینه برای ایالات متحده حتی در این سناریو هم بسیار بالاست. ایالات متحده ۲۵٪ از رهگیرهای THAAD خود را در طول ۱۲ روز در تابستان گذشته مصرف کرد - برای جنگ انتخابی اسرائیل در منطقه‌ای که چهار رئیس‌جمهور آمریکایی اعلام کرده‌اند دیگر برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی نیست.

همان‌طور که هفته گذشته نوشتم، هر بار که ترامپ در برابر نتانیاهو تسلیم می‌شود و به جنگ دیگری موافقت می‌کند، فقط اسرائیل را ترغیب می‌کند که پس از چند ماه با طرح جنگی دیگر نزد ترامپ بازگردد تا آمریکایی‌ها خون و مالیات‌شان را برای آن بدهند.